Horizonte 26 NOV 2026 - 11:16h.

Carles Puigdemont ha anunciado en su comparecencia desde Bruselas su regreso a nuestro país para el próximo 12 de diciembre

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Después de pasar 9 años fuera de España, Carles Puigdemont ha anunciado en su comparecencia desde Bruselas su regreso a nuestro país para el próximo 12 de diciembre. Las declaraciones han sido muy comentadas en 'Horizonte' y Carlos Cuesta ha sido contundente al respecto.

''Este señor es un traidor, este señor es un golpista, este señor que no busque la más mínima misericordia en quienes defendemos España. Pero lo que está diciendo es verdad. Es que yo quiero recordar que en un debate como el que se va a celebrar mañana, pero del año 2019, delante de todo el resto de candidatos, un tal Pedro Sánchez prometió que iba a traer preso a Puigdemont para que fuera juzgado. Lo ha traído preso, no, lo ha traído entre multitudes, lo ha traído para ser juzgado, no, lo ha amnistiado, lo ha traído para que sea clamado'', comienza expresando su opinión Carlos Cuesta.

Y continúa, visiblemente enfadado con el presidente del Gobierno: ''Es decir, lo que está diciendo Puigdemont, que es un golpista y es un traidor, es verdad, es verdad, es decir, nos han humillado a España, por el malo, ya sabíamos que él era el malo, pero por una persona que se vendió como el bueno, que prometió a toda España en un debate electoral como el que se va a ver mañana, que lo iba a traer preso y para ser juzgado''.

''Y una cosa, este señor tiene un as en la manga, se llaman actas. De esas negociaciones se han levantado actas, las actas están entregadas y custodiadas en determinado sitio. Lo que llega del entorno suyo es que ahí hay promesas que ni nos imaginamos. Promesas de que se iba a cumplir absolutamente todo, con nombres y apellidos, con determinados organismos que se iban a doblegar, organismos que son instituciones españolas de todo lo que le prometió Pedro Sánchez con tal de conseguir el voto, que era la humillación absoluta de España. Es decir, este señor es un traidor y un golpista ¿Y entonces qué es Pedro Sánchez?'', añade.