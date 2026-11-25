Horizonte 25 NOV 2026 - 22:45h.

El presidente de Canarias habla en 'Horizonte' sobre la situación critica que vive El Hierro ante la llegada masiva de cayucos y carga contra el Gobierno

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El Hierro vive una situación límite después de que ayer se registrase un nuevo récord en rescates de migrantes, con un total de 1.200 personas rescatadas de los cayucos que llevan entrando de manera masiva a la ciudad desde hace unas semanas. En 'Horizonte' hablamos con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo sobre este asunto.

Durante su conexión en directo, Fernando Clavijo ha denunciado el momento crítico que viven desde el punto de vista sanitario: "Se nos ha desbordado el hospital". El político se ha mostrado muy crítico con el Gobierno tras asegurar que "no accedieron a su petición de poner hospitales de campaña":

"Ante esta situación y no poder garantizar la seguridad sanitaria en la isla, activamos el plan territorial de emergencias de la comunidad autónoma y hemos solicitado que la UME viniese a la isla de El Hierro con refuerzos sanitarios y un hospital de campaña para poder atender a todos los migrantes", ha declarado Fernando Clavijo.

Fernando Clavijo critica la nula influencia del Gobierno en política exterior

El presidente de Canarias ha cargado duramente contra el Gobierno por su gestión ante la crisis migratoria: "Hay una dejadez absoluta en materia de política exterior y una nula influencia. Es un Gobierno que no está siendo respetado. Algo está fallando desde luego en la capacidad de poder exigir a los Gobiernos de Senegal y Gambia de que controlen sus salidas".

Asimismo, Fernando Clavijo ha afirmado que llevaban advirtiendo de que esto podría ocurrir desde junio. "Es un autentico despropósito y una falta de respeto por parte del presidente del Gobierno de España, que hoy en los medios de comunicación decía que estaba todo bajo control", ha dicho con firmeza Clavijo.