Iker Jiménez tira de ironía al escuchar a Rufián proponerle como presentador del telediario: "Pensaba que me iba a poner de ministro"
La respuesta del presentador Iker Jiménez a Rufián tras nombrarlo presentador de informativos en un hipotético Gobierno de PP y Vox
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En uno de sus últimos mítines en Tarragona, Gabriel Rufián recurrió al sarcasmo al dibujar cómo sería un hipotético Gobierno formado por el PP y Vox. Entre los nombres que ha mencionado para ocupar distintos cargos ha incluido a Iker Jiménez, al que ha situado al frente de los informativos. Una propuesta que no ha pasado desapercibida para el presentador de 'Horizonte' que ha reaccionado con ironía al comentario del diputado de Esquerra Republicana.
"Ministro de Deportes, Luis Figo. Ministro de Cultura, Bertín Osborne. Presentador del telediario, Iker Jiménez o Vito Quiles. Ministro de Defensa, Margarita Robles. Eso no cambiaría demasiado. Ministro de Interior Marlaska. Eso tampoco cambiaría demasiado. Vicepresidente, Abascal, De facto, Netanyahu. Presidente, Feijóo. De facto, Trump" enumeró Rufián durante su intervención sobre el escenario político al que se enfrentaría España.
La irónica respuesta de Iker Jiménez a Rufián
Las palabras del diputado han llegado hasta el plató de 'Horizonte', donde Iker Jiménez ha reaccionado al descubrir que Rufián le había reservado un puesto como presentador de informativos en ese hipotético escenario de una España gobernada por el Partido Popular y Vox, en caso de ganar las próximas elecciones del 29-N:
"No pienso contestar porque a mí no me ha hecho ministro, me pone de presentador, que está muy bien, pero no me hizo ministro", ha comentado entre risas Iker Jiménez, que a continuación seguía bromeando sobre la propuesta y aprovechaba para reivindicar su actual programa:
"Está muy bien ser presentador. Presentador del telediario, ojo, pero mucho mejor 'Horizonte'", ha dicho Iker Jiménez. Una respuesta cargada de ironía al particular e hipotético reparto de cargos Gabriel Rufián.