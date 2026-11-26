Horizonte 26 NOV 2026 - 10:40h.

Los colaboradores de 'Horizonte' se han pronunciado después de ver el vídeo de campaña en el programa

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Las Juventudes del PSOE han lanzado un nuevo vídeo de campaña que ha dado mucho de lo que hablar en 'Horizonte'. En las imágenes se puede ver a un grupo de mujeres ataviadas con hábitos rojos y cofias mientras que una voz en off de mujer relata todo lo que, desde el punto de vista del PSOE, le espera a las mujeres si el 29 de noviembre triunfan PP y Vox.

Tras ver el vídeo en el programa, Lorenzo Bernaldo de Quirós se ha pronunciado al respecto: ''Es un ejercicio de desesperación, de la desesperación de unos perdedores que no tienen el más mínimo escrúpulo en explotar todo lo que sea posible para intentar retener un poder que se les escapa de las manos''.

''Entonces no nos puede extrañar esto, como no nos puede extrañar nada de lo que hagan hasta el final, porque todo lo que han hecho hasta ahora es exactamente una estrategia de individuos sin escrúpulos que no tienen el más mínimo respeto a lo que son los valores básicos de una sociedad democrática'', añade.

Carlos Cuesta también ha sido contundente: ''Si analizamos lo que están diciendo, si analizamos la estética y nos quitamos el cliché que todos esperamos del Partido Socialista, ¿de qué están hablando? A mí solamente se me ocurre un ejemplo, un régimen islamista de esos que les gustan tanto''.

''Esta gente que pelea tanto contra la discriminación de la mujer en España y luego resulta que saludan la discriminación de la mujer o el ataque o la mutilación o la violación o la matanza. Por ejemplo, en Irán quiero recordar que antes de ayer ha habido una mujer con 74 latigazos que todavía estoy esperando que toda la colección de feministas saquen algún tipo de manifiesto''.