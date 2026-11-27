Horizonte 27 NOV 2026 - 03:14h.

Iker Jiménez lanza un importante mensaje a los espectadores de cara a las elecciones de este domingo 29 de noviembre: "Ese es mi deseo"

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Los colaboradores de 'Horizonte' han realizado unas últimas valoraciones sobre la campaña electoral y han compartido sus previsiones de cara a las elecciones del próximo domingo 29 de noviembre tras el encuentro de los cuatro candidatos a la presidencia. Durante el debate, varios de ellos han coincidido en anticipar un cambio de Gobierno y han analizado cómo llegan los principales partidos a la cita con las urnas.

Alberto Sotillos y Katty Garat han sido uno de los más contundente al afirmar que están completamente seguros que que "va a haber un Gobierno del Partido Popular con Vox". Asimismo, la periodista ha señalado que las "casas demoscópicas con prestigio", apuntan a que "la tendencia es que tanto el PP como Vox están creciendo, mientras que el PSOE se estanca y Frente Amplio se mantiene":

"Esto significa que se está ensanchando el espacio de la derecha y se está achicando el de la izquierda", ha explicado antes de lanzarse a vaticinar que podría darse una sorpresa el domingo en cuanto a las cifras: "Creo que el PSOE va a sacar menos de lo que se está vaticinado y va a haber una gran sorpresa en la partición del voto exterior".

Eduardo Inda: "La derecha va a tener el segundo mejor resultado en su historia"

Por su parte, Carlos Cuesta ha hablado sobre Feijóo y cómo ha conseguido crecerse durante la campaña: "Sale habiendo ganado autoridad y perfil. Su posición es mejor que al comenzar esta campaña, y ya era buena". Asimismo, ha asegurado que Ada Colau podría obtener un resultado inesperado: "En el último minuto ha pegado dos 'knock-outs'. Son votos que se los quita a Sánchez".

Eduardo Inda se ha mostrado confiado al asegurar que, "si no hay tangazo", "la derecha va a tener el segundo mejor resultado de la historia de la democracia": "Nos jugamos algo muy importante". También se ha mostrado igual de seguro Tomás Gómez al afirmar que "Al 100% hay cambio de Gobierno y Feijóo va a ser el presidente del Gobierno".

El debate, lo ha cerrado Iker Jiménez lanzado un importante mensaje dirigido a los espectadores: "Ha sido un honor hacer esta información alrededor de las emociones, se aprende de todo. Que la gente vote en conciencia, desde luego, cada uno con lo que piense y en libertad y, sea lo que sea, que España vaya mejor. Ese es mi deseo".