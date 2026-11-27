Horizonte 27 NOV 2026 - 02:35h.

Pedro Sánchez, tras el debate a cuatro: "El bloque progresista ha ganado por goleada este debate"

Alberto Núñez Feijóo se pronuncia tras su polémico “calladita” a Ada Colau: “Lo reitero”

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Pedro Sánchez ha comparecido en un acto de campaña para valorar el debate a cuatro de esta noche. El presidente del Gobierno ha proclamado al bloque progresista, formado por el PSOE y Frente Amplio, como el "ganador por goleada" y ha señalado directamente a Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo por el "machismo" que, a su parecer, han mostrado.

Según el presidente, durante el debate se han visto de manera clara dos modelos de Gobierno. "Unos candidatos progresistas que hemos reivindicado la buena política y educación y, en frente, dos candidatos de la derecha y ultra derecha que solamente insultan y mienten y que, encima, ha quedado bastante evidente que son abiertamente machistas", ha afirmado.

Sánchez ha justificado sus palabras aludiendo a dos momentos claves del encuentro: por un lado, que Abascal "no condenase la violencia de género cuando Ada Colau se lo preguntó" y, por otro lado, la expresión de Feijóo de "usted calladita" dirigida a la candidata de Frente Amplio. "Son tal para cual", ha añadido.

El presidente del Gobierno ha asegurado, además, que, ante lo ocurrido, tiene claro que las mujeres "no se quedarán calladas" y ha apelado a su movilización en las urnas el próximo domingo 29-N: "Van a votar y van a expresar alto y claro que no quieren la involución que representan Feijóo y Abascal".

Feijóo aclara su "calladita" dirigido a Ada Colau

Alberto Ñúnez Feijóo también se ha pronunciado tras el debate, aclarando sus palabras hacia Ada Colau. "Muy mal le tiene que salir el debate, otra vez, para manipular", ha comenzado diciendo el candidato del PP antes de asegurar que se reiteraba en sus palabras dirigidas a la candidata de Frente Amplio:

"Han estado calladitos y calladitas durante estos tres años de corrupción y abandono de la Comunidad Valenciana, han estado calladitos durante todo este tiempo, por tanto lo reitero. No se puede callar ante la incidencia y la corrupción y no se puede mirar para otro lado", ha afirmado.

Feijóo se ha vuelto a dirigir directamente a la candidata de Frente Amplio para insistir en su argumento: "A la señora Ada Colau, con todos los respetos, le digo que han estado calladitos y calladitas en Sumar y en el Frente Amplio, formando parte del Gobierno más corrupto de la historia democrática de nuestro país".