First Dates 17 OCT 2026 - 23:10h.

Todos los detalles de la desastrosa cita de Miladys y Raymon en 'First Dates'

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Miladys acude al restaurante de 'First Dates' dispuesta a vivir una cita a ciegas de lo más apasionante... pero cuando ha conocido a Raymon, un soltero de República Dominicana que confiesa ser "muy travieso" y que llegó a España por amor, se ha sentido profundamente decepcionada.

"No es mi tipo. Desde que lo dije yo dije 'uf", ha confesado nada más verlo. Y es que, además, el hecho de que Raymond le haya preguntado a una de las gemelas por su hermana, le ha parecido una falta total de respecto, aunque como no estaba interesando en él, lo ha dejado pasar en un primer momento... aunque posteriormente lo ha sacado durante la cena.

La decepcionante cita de Miladys y Raymon en 'First Dates'

La cosa no ha mejorado durante la cena, pues Miladys no ha querido abrirse demasiado y conocer en profundidad a Raymon porque no le parece nada guapo. Además, el hecho de que él tenga ocho hijos, no es algo que le guste a la comensal, pues cree que va por la vida sin usar protección y "a lo loco".

A Miladys le ha sentado mal que Raymon le haya preguntado cuánto tiempo lleva sin hacer el amor y es cuando ella se ha dirigido a las cámaras del programa: "¿Qué han hecho en 'First Dates'? Me gustaría hablar con quien sea que tenga que hablar para presentar una reclamación por quién me puso en la cita de hoy. Realmente, no me lo merecía".

Entre Raymon y Miladys saltan chispas... pero no precisamente de amor y corren riesgo de sufrir un corte por alta tensión. A la hora de tomar una decisión final y decir si quieren una segunda cita o no, ella le ha confesado que la cita no ha funcionado porque no es lo que ella andaba buscando: "No somos compatibles", han sido parte de sus palabras.

"No eres mi tipo, pero tampoco tu forma de ser la comparto. A mí me gustan los hombres más detallistas, que sean más como los hombres de antes porque yo no pienso que la mujer tenga que pagar una cena y menos en una primera cita", ha rematado ella antes de despedirse (para siempre) de él.