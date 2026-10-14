cuatro.com 14 OCT 2026 - 23:15h.

Los solteros olvidan la distancia y la diferencia de edad porque congenian "al 100%"

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Antonio y Joaquín han encajado en ‘First Dates’ como si fueran dos piezas de un puzzle. No les importa ni la distancia ni su diferencia de edad, tras una breve charla creen que encajarán en lo sexual y Joaquín pedía a su madre que no mirara cuando apagaba la luz del reservado del restaurante.

“Hay que diferenciar el amor del sexo, somos animales y cada persona nacemos, nos reproducimos y nos morimos igual que los animales. Puedes tener el amor con una persona pero el sexo es primitivo”, nos decía Antonio nada más llegar.

A su encuentro llegaba Joaquín, un chico que presume de no haber tomado nunca "nada que contamine mi cuerpo”. Lo cierto es que su aspecto dice que tiene muchos menos años que los que tiene, de hecho, Antonio le echaba 11 menos.

Joaquín y Antonio indagan sin encajan íntimamente

Tras hablar de lo que les gusta y lo que no, entre otras cosas las playas nudistas, Antonio pedía permiso a Joaquín para entrar en un “tema espinoso” durante su cena e iba al grano: “¿Qué rol eres?”. La respuesta de Joaquín le sacaba de dudas y llegaban a la misma conclusión: “Congeniamos 100%”.

“Me gusta disfrutar del sexo, un sudor bueno, que nos peguemos un buen rato, de soltarnos. Me gusta disfrutar del sexo sin prisa o con prisa, pero que se disfrute”, decía Antonio.

Intimidad total entre Joaquín y Antonio

Y, tras imaginar lo bien que iban a encajar, Antonio y Joaquín se marchaban un ratito a solas al reservado. Allí no les hacía falta mucho tiempo para lanzarse el uno a los labios del otro.

De hecho, bajaban a la vez los interruptores para disfrutar de una intimidad total: “Mamá, no mires”, pedía Joaquín.

Así que habrá segunda cita, seguro, y quizá sea en una de esas playas nudistas que tanto les gustan.

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