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Citas en 'First Dates'

Carlos llega a ‘First Dates’ para vigilar a su tío y la cercanía familiar no le gusta ni un pelo a su cita: “Me parece una ca***”

El sobrino de Ernest le sorprende en el restaurante de ‘First Dates’: “Se me ha volcado el corazón”
La cita de Carlos y Aroa vigilando a Ernest y Nathalie en 'First Dates'. Mediaset Infinity
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Carlos llegaba a 'First Dates' con un doble objetivo: encontrar al amor y vigilar a su tío, Ernest, que acudía al programa con el mismo fin. Carlos nos contaba que desde que su tío está soltero "ha traído a cada perla..." y Ernest se quedaba tan prendado de su cita que ni se percataba de que su sobrino estaba en el restaurante.

Carlos llega a ‘First Dates’ para vigilar a su tío y la cercanía familiar no le gusta ni un pelo a su cita: “Me parece una ca***”
Carlos llega a ‘First Dates’ para vigilar a su tío y la cercanía familiar no le gusta ni un pelo a su cita: “Me parece una ca***”

Carlos nos contaba nada más llegar que es el mayor fan de Aitana, que en el amor se ciega porque lo da “todo” y que busca una relación tradicional para formar una familia.

Sin embargo, también quería estar cerca de su tío, Ernest, que ha tenido unas parejas que no le han cuadrado a su familia desde que está solo y que también acudía a ‘First Dates’ para buscar el amor: “Tiene una torre Eiffel…”

Carlos y Aroa cumplen los requisitos el uno del otro salvo uno: “Es que no me atrae”
Carlos y Aroa cumplen los requisitos el uno del otro salvo uno: “Es que no me atrae”

El comentario no era porque sí. A su tío le gustan mucho las mujeres francesas y justo esta es la nacionalidad de Nathalie, su cita. Tan encantado estaba que ni se percataba de que su sobrino estaba en el restaurante.

El encuentro de tío y sobrino en el restaurante

“Se me ha volcado el corazón”, nos decía él. Pero la que no estaba muy convencida era Aroa. Nada más ver a Carlos, no le encajaba físicamente y su misión de vigilante tampoco le gustaba: “Es una presión innecesaria”.

A medias de la cita tío y sobrino pasaban un rato a sola en el baño, se aconsejaban y sus citas cambiaban. Carlos y Aroa hablaban de la intimidad, una conversación que a ella le hacía creer que es “virgen”.

En la mesa de al lado, Nathalie y Ernest hablaban de lo que importa el tamaño y hasta de columpios. La conversación daba paso a los besos en la intimidad, aunque Nathalie ponía una condición: “Sin lengua”.

Ernest y Nathalie quieren saber si congeniarán íntimamente: “¿El tamaño importa?”
Ernest y Nathalie quieren saber si congeniarán íntimamente: “¿El tamaño importa?”

Y, con las citas terminadas, los finales no podían ser más diferentes…

Ernest, vigilado de cerca por su sobrino en ‘First Dates’, se lanza con Nathalie: “Sin lengua”
Ernest, vigilado de cerca por su sobrino en ‘First Dates’, se lanza con Nathalie: “Sin lengua”
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