El periodista no ha dudado en dedicarle unas emotivas palabras a su compañera Marta Reyero con la que lleva "doce temporadas" codo con codo

Roberto Arce, hasta ahora presentador de 'Noticias Cuatro' en su edición de fin de semana, ha querido recordar aquellos años en los que se enfrentaron a situaciones difíciles como la Filomena

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El periodista Roberto Arce, visiblemente emocionado, se ha despedido de la edición de fin de semana de Noticias Cuatro antes de comenzar su nueva etapa en 'Informativos Telecinco' los sábados y domingos. "¿Cuántos años llevamos juntos tú y yo aquí con todos ustedes?", le ha preguntado a Marta Reyero. Su compañera ha asegurado que esto "estaba resultando difícil" de decir: "Llevamos 12 temporadas, 12 años contando, viviendo muchísimas cosas aquí juntos. Incluso cuando Noticias Cuatro desapareció de lunes a viernes y nosotros seguíamos contando lo que pasaba los domingos y los sábados".

Roberto Arce ha querido recordar aquellos años en los que se enfrentaron a situaciones que después se convirtieron en "historia de la televisión": "Fueron unos años en los que estuvimos también con ustedes más unidos que nunca porque fueron los años de la pandemia y de la Filomena. Porque ese día es historia de la televisión. Solo llegó Marta al plató y llegó con ese jersey. Yo te estaba viendo con un metro de nieve alrededor, pero tú llegaste con ese jersey lleno de nieve sin pasar por el vestuario".

"Vamos a seguir trabajando codo con codo, en Mediaset", sostiene el periodista

Ambos periodistas aseguran que "se separan un poco, pero no del todo". Los dos estarán muy cerca en la redacción del fin de semana, "pendientes el uno del otro y de los equipos". "Vamos a seguir trabajando codo con codo, en Mediaset, que es lo más importante en el fin de semana y además con dos equipazos", ha resaltado Roberto Arce.

El periodista no ha dudado en dedicarle unas emotivas palabras a su compañera: "Marta ha sido, es y será el gran referente para mí, sin ninguna duda". Roberto Arce ha querido agradecer la confianza que han depositado en él los espectadores y ha afirmado que seguirá viendo a su compañera en las instalaciones de Mediaset. Marta, con una gran emoción, ha terminado el momento dándole las gracias por todos estos años.