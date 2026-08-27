Horizonte 27 AGO 2026 - 17:28h.

‘Horizonte’ continuará emitiéndose de lunes a miércoles en access prime time y los jueves también en prime time

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Iker Jiménez arranca el próximo lunes 31 de agosto la nueva temporada de ‘Horizonte’ en directo desde Ceuta, con Carmen Porter desde el plató en Madrid. El presentador se desplazará a la ciudad autónoma para contar de primera mano la última hora de la crisis migratoria en el estreno de las nuevas entregas del programa, que Cuatro ofrecerá el próximo lunes a partir de las 21:40 horas.

Carmen Porter conducirá el programa desde el plató en Madrid, con la participación del equipo de colaboradores habituales y de reconocidos expertos.

Dando así el inicio a una nueva temporada de ‘Horizonte’, que continuará emitiéndose de lunes a miércoles en access prime time y los jueves también en prime time.