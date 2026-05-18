Código 10 18 MAY 2026 - 18:35h.

No te lo pierdas en 'Código 10' mañana martes 19 de mayo a las 23.00 horas, en Cuatro

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El programa presentado por Nacho Abad y David Aleman contará en plató con Iván Redondo, exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez entre 2018 y 2021 y una de las figuras clave en la estrategia política que llevó al PSOE al Gobierno.

En su entrevista en ‘Código 10’, analizará la actualidad política y responderá sobre algunos de los asuntos y controversias que han situado al Ejecutivo y al Partido Socialista en el centro del debate público en los últimos meses.

Además, el programa volverá a poner el foco en Anna María Vicente, conocida como Anita ‘la Fantástica’, detenida tras su participación en ‘Código 10’ en 2024. Un equipo del programa ha logrado localizar de nuevo a la mujer, actualmente en busca y captura tras no presentarse a juicio en una causa relacionada con un presunto fraude de 730.000 euros vinculado a viajes de MotoGP. Intervendrán en el programa algunas de las personas afectadas por sus estafas.