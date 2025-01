Miguel Maldonado ha estado como invitado en 'Martínez y Hermanos' , plató desde el que ha querido mandar un mensaje a 'First' Dates' y ha dicho unas bonitas palabras a su presentador Carlos Sobera .

"Ya que estoy aquí, esto lo quiero decir, desde el máximo respeto que yo le tengo a Carlos Sobera que es el número uno, ojalá dure muchísimos años más, pero el día que Sobera se canse, First Dates, por favor os lo pido, me da igual... yo quiero estar aquí, quiero hacer lo que hace Sobera ", entonaba el cómico, el que aseguraba que tiene una gran admiración por el presentador.

El que nos contaba que el programa de Cuatro no se lo pierde nunca: "'First Dates' lo veo cada día, es lo mejor que he visto en mi vida, soy fan genuino".