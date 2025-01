El actor daba algunos detalles de la película: "Ya hay guión, he leído una de las primeras versiones. ¿Qué te voy a decir? Lo ha escrito Paco León, eso ya es sello de calidad. Lo que quedó claro es que no queríamos hacer un capítulo más de Aída, cuando se habló del concepto en la reunión dijimos que queremos dar un paso más allá, que la comunión con el público sea todavía más directa, que el público entre en 'Aída'". Aunque no podía ir más allá: "Cuando veaís la película, veréis por qué no se puede decir nada".

Willy aseguraba que ya le han llamado para decirle que "sí sale en el guión" aunque pensaba que no, lo que hacía reaccionar a Dani Martínez: "Se sabe que él si y yo no". "Esto es una segunda versión, yo me comprometo a una cosa, que si tú no sales en la versión definitiva te invito a cenar, pero si sales, que me va a constar sudor y comerle la cabeza a Paco León, me invitas a una cena de esas que yo no puedo pagar", se comprometía Canco y Dani Martínez reaccionaba, entre risas: "Paco, no me pongas. No me hace ni ilusión salir".