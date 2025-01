El actor Pedro Alonso nos cuenta en 'Martínez y Hermanos' el cabreo que se pilló en el aeropuerto y en público

"Según me siento en el avión pienso: ¿qué acabo de hacer?", nos decía nuestro invitado

Dani Martínez y Susana Abaitua recuerdan los momentos que compartieron en la serie ‘Aída’

Pedro Alonso ha visitado 'Martínez y Hermanos', donde nos ha hablado desde su nuevo proyecto como director a cómo vivió el gran éxito de 'La casa de Papel', pero también nos ha contado sus anédotas más personales, como el día que dio la nota delante de mucha gente: "No sé si quiero hablar de esto, fue hace tiempo, yo era otro".

El actor explicaba que esto pasó en un momento en el que coincidió que estaba rodando y por la tarde tenía un bolo: "Realmente era casi imposible que yo llegase al bolo a no ser que los tiempos se clavasen de forma total, una situación de mucho estrés después de una racha de curro infernal y se suponía que yo estaba equilibrado en aquel momento para afrontar aquella tarde".

Y el contexto antes de lo sucedido: "Me bajo de un avión, me pego una gran carrera, llego al otro avión y todavía hay gente en la fila. Era una compañía de bajo coste en las que tenías que medir la maleta. Meto la maleta y entra con cierta resistencia y la saco y me dicen que no puedo entrar en el avión hasta que no abone el precio extra de esa maleta porque no ha entrado y salido suavemente del artefacto".

Algo que le provocó un gran enfado al actor: "Broté de una forma desconocida y de la que avergüenzo. Me vine arriba, dije: 'yo voy a entrar y allá tú lo que haces con tu maleta'", lo que provocaba un momento de gritos entre él y la persona que no le dejaba entrar con la maleta.

Explicando Pedro Alosno cómo solucionó esto: "Me pega un ataque de iluminación y digo: '¿alguien más en esta fila está igual de harto que yo de esta clase de abusos? Y levanta la mano casi toda la fila. Y digo: '¿Les importaría que reparta mi equipaje entre otodos ustedes? Me volví loco y me dicen que sí. Empecé a repartir todo mi equipaje de mi maleta, una cosa delirante"