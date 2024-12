Tras más de 2.000 programas, por el restaurante del amor de 'First Dates' han pasado solteros de lo más peculiares y extravagantes . Además, muchos de ellos han conseguido dar con esa persona ideal durante la cita a ciegas que han tenido.

Sin embargo, no todo en 'First Dates' tiene por qué ser alocado, extraño y raro. Por el restaurante del amor también han pasado solteros de lo más normales y corrientes del mundo, aunque con una peculiaridad: muchas de ellas no han tenido una pareja en mucho tiempo o solamente han conocido una persona. Los hay quienes llevan un par de añitos hasta varias décadas. Esta es una selección de algunos de nuestros célebres solteros que han pasado por el restaurante del amor tras haber conocido a una única persona en su vida.