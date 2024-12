Un soltero desvela a su cita que ha ido a 'First Dates' acompañado de un cura: "Bendíceme..."

Tomás entra al restaurante del amor tras haber dado un pequeño traspiés

Tomás es el siguiente soltero que acude al restaurante del amor de ‘First Dates’ muy emocionado por conocer a la mujer con la que le han emparejado y ver si realmente caerá rendido ante ella. De hecho, casi protagoniza un gran momentazo al entrar al local con un pequeño traspiés. Es un técnico de mantenimiento jubilado de Jaén que asegura a las cámaras que quiere una mujer “entregada” al amor y que no sea una “interesada”, porque si se trata de una persona que va buscando el interés, a Tomás “se le quitan las ganas”.

Nada más pedir un vino tinto y sentarse en la barra del restaurante, el soltero cuenta cómo le ha ido en el amor: “He tenido mujeres de categoría. Pero no es lo que yo quería, porque yo quería una mujer que sea, sobre todo, cariñosa y eso es lo único que he tenido, el cariño de una persona. Estuve nueve años con ella. Llegué a casarme y todo”.

Por ello, Tomás ha acudido al restaurante del amor buscando a alguien que realmente le aporte todo el cariño que necesita y que no ha tenido con su anterior pareja. “Me gusta sembrar, pero también recoger. Porque si yo soy detallista para ti y yo no veo color en ti, pues se me quitan las ganad de todo”, cuenta el soltero a las cámaras.

Carlos Sobera, en cuanto termina de escuchar al soltero y conoce todo lo necesario para que se vuelva a enamorar, se dirige rápidamente a las puertas del local para dar la bienvenida a Chari, quien será la cita de Tomás en ‘First Dates’. Es una empleada de hogar gaditana que se considera “muy cariñosa”.

“Me ha gustado mucho. Nada más verlo al entrar, dije que es el mío”, cuenta muy alegre la soltera a las cámaras del programa en cuanto se conoció por primera vez con el hombre con el que le han emparejado.

Una vez en la mesa, tanto Tomás como Chari tienen el momento perfecto para ver si realmente están hechos el uno por el otro o, por el contrario, no fluye el amor entre ellos. “Es cariñosa… Una mujer que es presentable y es lo que yo últimamente buscaba”, cuenta sin tapujos el soltero a las cámaras del programa.

A medida que avanzan en la cena, la conexión que hay entre Tomás y Chari comienza a palparse en el ambiente. De hecho, el soltero cuenta una anécdota muy graciosa a su cita y que ocurrió momentos antes de llegar al restaurante de ‘First Dates’: “Me he sentado con un cura, le he contado que voy al programa y le dicho: “Bendíceme”.

