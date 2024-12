Iker Jiménez, a César Ramos Esteban: "Mientras usted estaba votando, yo estaba ayudando a la gente que no podía bajar de su balcón"

César Ramos Esteban, portavoz de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el Congreso, ha nombrado durante el último pleno en el Congreso a Iker Jiménez. Todo ha ocurrido cuando el ingeniero técnico industrial de profesión y político español mencionaba en su intervención todo lo que había sacado de aprendizaje tras la terrible DANA que ha azotado nuestro país hace un mes y medio. Pues bien, el presentador no ha dudado en responderle en 'Horizonte'.

Esto decía César Ramos Esteban: "La DANA nos ha enseñado muchas cosas. Primero, nos ha enseñado la influencia de las redes sociales. O mejor dicho, la influencia que tienen algunos personajes en la vida actual. Hemos visto cómo algunas personas que se han dedicado toda su vida a perseguir fantasmas... a decir que en un parking había 800 muertos".

Y continuaba así: "Y lo hacían porque, lo que estaban aprovechando es una ceración de incertidumbre de los ciudadanos, una catástrofe para conseguir foco. Señores diputados, tenemos que ser conscientes de que, en la situación que estamos viviendo, hay gente que aprovecha la situación de desesperanza de algunos ciudadanos para hacer negocio". Por último, César Ramos Esteban concluía así su intervención, directo y tajante: "O conseguimos acabar con eso o conseguimos desenmascarar a esa gente, o al día de mañana no servirá de nada lo que hagamos aquí".

La respuesta de Iker Jiménez

Iker Jiménez respondía de la siguiente manera: "A ver joven... porque usted es bastante más joven que yo. Sin acritud, me ha sorprendido mucho porque usted no se ha enterado de nada. Nunca hemos dicho en este programa 800 muertos. Gracias a Dios fuimos los primeros en decir también que no hubo muertos. No me puedo alegrar más, evidentemente. A usted le han contado algo... y le han dicho eso".

"Yo le diría que, usted si quiere, nos apostamos 10.000 o 20.000 euros, y lo donamos a Valencia. ¿Dónde he dicho yo que había en ese parking 800 muertos? Todos los 'lobotomizados', los 'cibervoluntarios'... no sabéis la verdad. Claro que puse un tweet que dije que había muchos muertos. Gracias a Dios, por fortuna, no ha habido", ha señalado Iker Jiménez en 'Horizonte'.

La respuesta de Iker Jiménez no acababa aquí: "No sé qué historia le cuentan. No se entera... señor Esteban, que mientras se ahogaba la gente, usted estaba votando la ley de TVE. Mientras usted estaba votando, yo estaba ayudando a la gente que no podía bajar de su balcón. Porque los políticos estaban muy inquietos votando leyes. Mientras usted votaba, yo estaba llevando mantas, generadores, leche y agua. Se lo pueden decir en Valencia. Le ayudamos a recaudar 1.200.000 euros. Estos somos los que nos apropiamos económicamente de la tragedia. Bien. ¿Usted qué hizo en ese momento?".

"Le apuesto la cantidad que usted diga"

Además, le pedía que mirase en redes el vídeo de Horizonte en donde se explica toda la cronología de Bonaire, donde ya se han alcanzado los diez millones de reproducciones: "Nunca dijimos 800 muertos. Ustedes han inventado un bulo sobre nosotros. Intentan enviarlo y remitirlo no sé para qué. Es tan mentira que le apuesto aquí la cantidad que usted diga y la donamos a la gente de Valencia. O lo que usted quiera".