Artistas musicales se convierten en los conductores de un renovado ‘Puro Cuatro’, el nuevo espacio de tendencias musicales

DVICIO, anfitriones de la primera entrega de Puro Cuatro

Podrás ver el programa en Cuatro, Divinity y una versión extendida en mitele. Ya tienes disponible la primera entrega, en la que DVICIO, el grupo invitado nos contó su trayectoria, nuevos proyectos, influencias musicales, anécdotas de su carrera y próximos pasos. Además de contar con DVICIO como grupo invitado, ‘Puro Cuatro’ ofrece una entrevista exclusiva a Carlos Rivera y descubre nuevos talentos que están entrando fuerte en el mundo de la música como Funzo & Baby Loud, Meler y Lucía Fernanda. Repasa las tendencias musicales y descubre qué escuchan personajes como el streamer The Grefg, que comparte con la audiencia su playlist para entrenar. El programa explica qué artistas encabezarán el cartel del próximo Concert Music Festival y ofrece los videoclips ‘We are the people’, el tema oficial de la Eurocopa, y ‘Renfe’ de Hens.