Los planes de futuro de Omar Montes: "Creo que podría ser un gran presidente del Gobierno"

Aunque reconoce que la política nunca le ha gustado, el cantante de Pan Bendito no descarta dedicarse a ella de cara a un futuro: "No he votado en mi vida porque no me interesa, pero sí me gustaría dedicarme a la política el día de mañana porque yo me veo de presidente del Gobierno y creo que tengo todas las cualidades necesarias para ser un buen Presidente", ha dicho el cantante dejando perplejo a Jesús Calleja.