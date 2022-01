Omar Montes sufrió bullying: "Niños que me pegaban ahora son fans míos y quieren que les invite a mis conciertos"

Aunque ahora es uno de los cantantes de mayor éxito y acumula la friolera de 15 discos de platino, Omar Montes, tuvo que lidiar con una durísima realidad en la que llegó a pasar hambre y tuvo que hacer cosas que no le gustaría tener repetir para poder criar a su hijo.

El que fuera campeón de Madrid y España de boxeo no ha tenido una infancia precisamente tranquila y sufrió acoso continuado debido a su aspecto físico: "Sufrí bullying. Me llamaban gordo de mierda y puto moro. La gente se reía de mí y me hacían sufrir mucho", le ha contado a Jesús Calleja.