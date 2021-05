Maribel Verdú confiesa que ha sufrido acoso: "En el trabajo me ha pasado, de gente muy influyente"

Maribel Verdú ha viajado en 'Planeta Calleja' a Santo Tomé y Príncipe

Maribel Verdú, sobre el acoso: “No conozco a ninguna mujer a la que no le haya pasado”

El movimiento Me Too, para la actriz Maribel Verdú, "fue liberador"

Maribel Verdú junto a Jesús Calleja ha visitado el segundo lugar menos habitado de África después de las islas Seychelles, se trata de Santo Tomé y Príncipe. En este apasionante viaje, ha visto rituales religiosos, cascadas impresionantes, selva virgen, nacimiento de tortugas, impresionantes playas… hasta un chef les ha preparado un menú degustación.

También Maribel Verdú ha conseguido superar un pequeño trauma que tenía, nunca había hecho snorkel por claustrofobia. Pero como estaba con Jesús Calleja, la actriz le ha perdió el miedo a todo.

Trabajar a los 50 años siendo mujer y actriz

Tras esta experiencia en el mar, Jesús Calleja y Maribel Verdú han han hablado de cómo es tener 50 años y seguir trabajando en cine y televisión. Ahora tiene 2 proyectos pendientes en cine y una serie de televisión, pero no es muy habitual tener la agenda a tope teniendo esa edad, "no es habitual, de hecho siempre pienso que cada año es el último porque eres mujer, porque vas cumpliendo años”, le ha explicado. “Desgraciadamente para las mujeres es un lastre gordo”, ha asegurado, y cuando tienes una edad ya puede que no te llamen más para trabajar.

Jesús Calleja le ha preguntado por qué no le pasa eso a los hombres, pueden trabajar con 70, 80… y no pasa nada, Maribel piensa que parece que se ha conseguido mucho pero no es así, por eso, ella lucha constantemente para que haya igualdad entre hombres y mujeres.

Hay algo que nunca ha podido entender Calleja, “¿por qué las mujeres pueden enseñar las tetas y los hombres no pueden enseñar el culo?”. “Es una cosa lamentable, patética”, le ha contestado la actriz. El aventurero también se ha fijado que en muchas escenas de sexo que ha protagonizado solo sale ella desnuda, el hombre no.

Si hubiera dicho que no, se hubiera perdido películas como ‘La buena estrella’, ‘Amantes’, ‘Belle époque’… Eso sí, ahora hubiera actuado de otra forma ha asegurado la actriz, “hoy diría tengo que hacer esto, los dos iguales o ninguno”.

Maribel Verdú sufrió acoso

“Tú eres un mito para muchas personas, ¿no sufriste acoso?”, le ha preguntado, “sí”, ha contestado rotundamente, y ha añadido, “no conozco a ninguna mujer a la que no le haya pasado, que no hayamos tenido que soportar barbaridades”, ha asegurado. Hace años, la actriz tuvo un juicio por este tema, pero antes de eso no se hablaba en los medios.

“En el trabajo me ha pasado, ha habido gente de llamar al camerino… de gente muy influyente, y decirle puede salir usted de aquí”, le ha confesado, “¿puede repetirme esto delante de mis compañeros?”, ha relatado Maribel Verdú. A lo que Calleja ha apuntado, fue “una proposición deshonesta”.

Cuando le sucedió esto, Maribel salió del camerino corriendo y fue a llamar a dos compañeros actores muy conocidos para pedirles que la acompañaran, “yo he entrado con ellos en el camerino, y le he dicho, ¿y ahora puede repetir lo mismo delante de ellos?”, y “se quedan muertos”. Si hay una presencia masculina, “ya se cortan y, es que me pone enferma”, ha sentenciado.

Para ella, el movimiento Me Too, “fue liberador”, ha dicho. Si va con sus hermanas por una zona poco transitada y ve a algunos chicos, prefiere ir por otro lado, “pero esto de hacer así (sacar el móvil) y decir te estoy grabando, eso a mí me da una tranquilidad”, ha asegurado. Calleja se ha dado cuenta que su invitada se había puesto muy tensa con este tema, “te voy a contar por qué. Si hay algo en esta vida que no soporto a parte de la injusticia, es el abuso de poder en cualquier sitio, en cualquier espacio, y eso se ejerce mucho todavía”.