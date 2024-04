Begoña Gómez pregunta a su marido si existía la posibilidad de no ir a La Moncloa a vivir si saliera como presidente . Pedro Sánchez, mientras recoge los platos, comenta muy dubitativo: "No sé si existe esa opción... la verdad que no he pensado eso, pero me gustaría seguir en mi casa" .

Jesús Calleja pregunta a Begoña Gómez sobre cómo ha variado su día a día desde que Pedro Sánchez era candidato a la presidencia. La mujer del político le contesta con sinceridad: "A ver, la vida no me ha cambiado, pero sí de alguna manera ahora tienes más responsabilidades". Tras esto, el presentador le dice: "¿Y no te has comido la cabeza al pensar 'pasamos de ser una familia normal a tener más seguridad, mirar por todos los sitios...'?". A lo que la invitada contesta: "No, eso no lo pienso".