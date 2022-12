¡Jesús Calleja viajará al espacio en su aventura definitiva gracias a Mediaset y Amazon Prime!: "Quiero llevar la bandera de España"

● Incluido con Prime: Películas y series, incluyendo Amazon Originals galardonados, Amazon Exclusives y más. Disfruta de producciones Amazon Original españolas como Mañana es hoy, Un asunto privado, True Story España, G.E.O.: Más allá del límite, Celebrity Bake Off España, LOL: Si te ríes pierdes o El desafío: 11M, éxitos internacionales como El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, The Boys, The Peripheral, La lista final, La rueda del tiempo, One Night in Miami, Sound of Metal, Tom Clancy’s Jack Ryan, Upload, and My Spy y las ganadoras de los premios Emmy Fleabag y The Marvelous Mrs. Maisel, así como producciones en exclusiva como Star Trek: Picard, American Gods y Vikings; películas como Coming 2 America, Sin remordimientos, My Policeman y la película ganadora del Globo de Oro, Borat Subsequent Moviefilm. Todo ello disponible sin coste adicional como parte de Prime Video, que está disponible en más de 240 países y territorios en todo el mundo (las ofertas y los títulos pueden variar según la ubicación).