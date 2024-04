La crítica de Miguel Ángel Rodríguez al actual gobierno español: "El armisticio en esta situación de política actual es imposible"

Y concretaba: "Lo que está ahora, que es una composición imposible de la ultraderecha catalana con los herederos de Eta, más la ultraderecha vasca, más los socialistas... no puede ser. En esta situación el armisticio es imposible". Y atacaba directamente a la oposición: "Porque además, ellos han dicho que van a hacer un muro para que el Partido Popular esté fuera del muro".

Y matizaba cuál es, para él, el mensaje que tiene el PSOE: no están de acuerdo con lo de los violadores, ni con los etarras, ni con la amnistía, "pero no gobierna la derecha".

Por su parte, Pablo Iglesias aseguraba en 'Otro enfoque' que el problema no reside en que haya gente de extrema derecha y de extrema izquierda que no se entiende: "El problema fundamental es que hay una parte del poder que ha asumido que la democracia les vale si ganan ellos. Y que si no ganan ellos, están dispuestos a lo que sea".