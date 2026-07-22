Elías Schwarzler ha circulado con su bici de montaña por un globo aerostático a 950 metros de altura
El austriaco Elías Schwarzler, creador de contenidos, vuelve a hacer historia a sus 30 años.
Logró alcanzar los 272 k/h en bicicleta enganchado a una moto.
El austriaco Elías Schwarzler vuelve a hacer historia. Tras convertirse en el ciclista más rápido del mundo, ahora ha subido a lo más alto. Ha circulado con su bici de montaña por un globo aerostático a 950 metros de altura. Un recorrido que da vértigo.
El carril bici y la montaña se le han quedado cortos. Ahora ha querido subir de nivel, concretamente a 950 metros de altitud. Con la adrenalina por las nubes, Elias salta desde un globo aerostático. Es la primera persona en el mundo en hacerlo. Cuando salta se libera del vehículo y abre el paracaídas hasta pisar tierra.
A sus 30 años, este creador de contenido austríaco ha batido varios récords. Entre ellos, alcanzar los 272 k/h también en bicicleta enganchado a una moto para superar las barreras de su bicicleta y su mente. La pregunta ahora es qué deporte extremo tiene pensado llevar al límite.