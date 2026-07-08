De Cantabria a Cádiz: jugar en la playa puede salir caro según algunas ordenanzas

En San Javier, Murcia, pueden collevar hasta 1.500 euros de multa jugar con la pelota cuando la playa está llena.

Multa de hasta 200€ por llevar las luces antiniebla sin necesidad: el uso incorrecto también es sancionable

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Jugar en la playa puede salir caro, según algunas ordenanzas.

En Málaga solo se permiten estas actividades si se realizan, como mínimo, 6 metros lejos de cualquier otra persona, o en las zonas del ayuntamiento.

En Benidorm, está prohibido jugar a las palas y al fútbol bajo multa de 750 euros en los días de masificación. Misma cuantía en Cádiz, el Puerto de santa María, San Fernando, si se molesta a personas del entorno. Entre 100 y 700 euros de multa en Laredo Santander o en la del Sardinero.

En San Javier, Murcia, pueden collevar hasta 1.500 euros de multa jugar con la pelota cuando la playa está llena.

En Galicia, en Vigo, en algunas playas como la de Samil, la sanción puede ascender hasta los 700 euros si se perturba la tranquilidad y espacio de los bañistas.