Artemis III rompe barreras con su primer latino y su primer europeo en la tripulación

Por primera vez, un astronauta europeo participará en el programa espacial que nos llevará de regreso a la Luna y también un latino.

Artemis III no irá a la Luna, su misión se desarrrolará en la órbita baja de la Tierra.

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Por primera vez, un astronauta europeo participará en el programa espacial que nos llevará de regreso a la Luna. La NASA anunciaba anoche quiénes tripularán la siguiente misión, la Artemis III. Son estos cuatro hombres: Randy, Luca, Frank y Andre, tres estadounidenses, entre ellos un latino por primera vez. Y un italiano, Luca Parmitano, será el piloto. No podía evitar emocionarse. Es el primer astronauta europeo que entra en Artemis.

Entre el público, entregados, sus compañeros de Artemis II, que después, como si de una Olimpiada se tratase pasaban la antorcha a sus sucesores en este viaje lunar por etapas. Una coreografía emocionante y preparada al detalle por la agencia líder en el espacio y en el márketing espacial.

Aunque Artemis III no irá a la Luna, su misión se desarrrolará en la órbita baja de la Tierra y su objetivo será ensayar maniobras de acoplamiento de la nave Orion con los módulos de alunizaje que están siendo desarrollados por Blue Origin y Space X. Ninguno está listo todavía, es más, los dos han tenido problemas en sus últimos vuelos de prueba.

La Artemis III no será fácil, pero será clave para que todo esté a punto cuando llegue la siguiente, la Artemis IV porque en esa, ya sí, los astronautas irán a la Luna y la pisarán. Será el primer alunizaje tripulado desde las misiones Apolo.