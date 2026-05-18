Los Mossos d'Esquadra están investigando una agresión entre menores ocurrida en la plaza de la Llotja de Lleida

Fue grabada por los agresores y se ha viralizado en redes sociales.

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Los Mossos d'Esquadra están investigando una agresión entre menores ocurrida en la plaza de la Llotja de Lleida y que fue grabada por los agresores y se ha viralizado en redes sociales. Por el momento, nadie ha presentado una denuncia formal, pero la madre ha enviado las imágenes a un diario local. Fueron grabadas por otros menores que se reían mientras dos individuas menores le pegaban la paliza. Animan a las agresoras para que golpeen más a la víctima con gritos de "Métele patadas" entre risas, informa Marina Pérez.

Mientras le dan puñetazos y patadas por todo el cuerpo, otros menores, que no se ven en el vídeo, graban la paliza y jalean a las dos agresoras. L a policía ha abierto una investigación y trabaja para concretar el día y la hora de la agresión, además de identificar a la víctima, las agresoras y el resto de menores implicados.

No es la primera vez que una agresión así entre menores acaba difundida en Internet. La Policía Nacional ha alertado de un preocupante incremento de las dinámicas de comportamiento violento en menores españoles, como el fenómeno del ‘Happy Slapping’, «bofetada feliz», que consiste en grabar una agresión física, verbal o incluso sexual y difundirla a través de redes sociales.

Este fenómeno consiste en grabar una agresión física, verbal o incluso sexual y difundirla en internet a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería, generando un perjuicio que trasciende al momento del ataque y se amplifica a través de la difusión y viralización del contenido.

La finalidad suele ser ganar popularidad o ‘likes’ en internet, aunque para la víctima supone una doble victimización: primero la agresión en sí y después la humillación pública que puede perpetuarse en el tiempo.

La Policía advierte de que estudios recientes reflejan un preocupante incremento de las dinámicas de comportamiento violento en menores españoles.