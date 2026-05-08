Resaca histórica entre los aficionados del Rayo: "Como ganen va a arder Vallecas"

Sandra Mir 08 MAY 2026 - 15:39h.

La victoria épica del Rayo Vallecano ante el Estrasburgo desató la euforia de los seguidores del equipo de Vallecas, popular barrio de Madrid.

Pasear junto al campo del Rayo hoy es ver muchas camisetas y muchos aficionados "con resaca de ayer"

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La victoria épica del Rayo Vallecano ante el Estrasburgo desató la euforia de los seguidores del equipo de Vallecas, popular barrio de Madrid. El proximo objetivo es el Crystal Palace en Leipzig el 27 de mayo a las 21:00 horas.

A la espera de ese gran día, se ha vivido una noche muy larga para la afición que no acaba de creerse que su equipo se haya colado en la final de la Conference. El barrio de Vallecas se ha despertado esta mañana entre el orgullo, la fe y la resaca de una victoria histórica. Y todos convencidios "yo nunca vi al Rayo jugar así", de que el suelo de un título europeo pueda convertirse en una realidad.

Pasear junto al campo del Rayo hoy es ver muchas camisetas y muchos aficionados "con resaca de ayer" y esperando ser uno de los que puedan tener una de las 11.500 entradas. Alegría la de un equipo de barrio que persigue un logro histórico. "Estamos deseando que llegue la final", dicen. No hay distinción de género. "Estoy emocionada". Algunas, incluso, quieren aprovechar la buena racha para comprar la lotería, por si también toca. Todos en el barrio están convencidos de que van a ganar y hacer historia. "Como ganen va a arder Vallecas".