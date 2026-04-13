La defensa de Óscar, sospechoso de la muerte de Esther López, critica que se hable de zulo

La familia de Esther López, a la espera de las pruebas que se puedan hallar en la antigua casa del sospechoso

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El nuevo propietario de la vivienda en la que residía el sospechoso del asesinato de Esther López, y que la adquirió hace unos meses, ha informado a la Guardia Civil del descubrimiento de una "dependencia" de la que no se tenía constancia, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid.

Será la Fiscalía quien determine cuál será el proceso a seguir ya que se trata de la vivienda en la que vívia Óscar S.M, que está a la espera de conocer la fecha del juicio oral con jurado al que se tendrá que someter después de que la jueza así lo acordase para el enjuiciamiento por un delito de asesinato, tipificado en el artículo 139.1.1 del Código Penal, y subsidiariamente al anterior, de un delito de homicidio del artículo 139 del Código Penal. A esto se suma un delito contra la integridad moral, un delito de detención ilegal y un delito de omisión del socorro que se imputan a Oscar S.M. en concepto "de autor y responsable directo de los hechos".

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La familia de Esther López, que siempre señaló a Óscar, se mantiene a la "expectativa" del resultado de las posibles pruebas que la Guardia Civil pueda hallar en esa dependencia. El abogado de la familia, Guillermo Ruiz Blay, se ha mostrado cauto ante el nuevo hallazgo. "Para nosotros, como parte acusadora, supone incertidumbre plena hasta que la Benemérita realice el registro y la investigación oportuna".

Lo que sí ha avanzado el acusador particular es que, desde el punto de vista procesal, la familia no va a tomar iniciativa alguna a la espera de que lo decidan tanto el juzgado de instrucción como la Guardia Civil. "Desconocemos aún el alcance de este hito, pero no es poca cosa porque puede responder a algunas de las incógnitas aún pendientes", ha subrayado el abogado, quien entiende que en caso de que la Guardia Civil descubriera algo significativo, no sería necesario retrotraer la fase de instrucción sino que bastaría con incorporar las nuevas pruebas antes del juicio mediante el informe pericial correspondiente.

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La defensa de Óscar critica que se hable de zulo para condicionar a la opinión pública

De forma totalmente distinta ha sido recibido este hallazgo por la defensa del único investigado y antiguo propietario del chalé sito en Traspinedo, ya que, a su juicio, el mismo no supone ninguna novedad pues se trata de "una bodega de la casa que sufría continuas inundaciones y que el padre de Óscar decidió cerrar hace unos años".

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La defensora ha mostrado su indignación con determinadas informaciones que aluden al término de "zulo", algo que, como así ha lamentado, "supone una forma de condicionar a la opinión pública".

Su cliente acudirá con una petición de condena de dieciocho años de prisión por delito de asesinato de Esther López de la Rosa, cuyo cadáver no fue localizado hasta el 5 de febrero, veintitrés días más tarde de su desaparición, tirado en una cuneta de la carretera que conduce a dicho municipio vallisoletano.

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Por su parte, las dos acusaciones particulares personadas en la causa, una en representación de los padres de la fallecida y la otra actuando en nombre de la hermana de la víctima, consideran que los hechos son constitutivos de asesinato, entre otros delitos a mayores, y solicitan condenas globales de 39 y 33 años de cárcel, respectivamente, para el único encausado, cuya representación legal, por contra, interesa el sobreseimiento por falta de pruebas.