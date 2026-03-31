La Hermandad de mujeres que saca a la Virgen de la Esperanza de procesión el Ferrol: "Fue una lucha"

Fueron las primeras cofrades en cargar un trono en toda España en 1987 en una hermandad de Ferrol.

Patricia Rey, cofrade: "Se creían que no íbamos a poder llegar con ella de vuelta"

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Fueron las primeras cofrades en cargar un trono en toda España en 1987 en una hermandad de Ferrol. Llevan el peso de la Virgen de la Esperanza. Hoy martes Santo es una de las procesiones más esperadas y aplaudidas. Bajo el trono todo serán mujeres. Ellas fueron las primeras portadoras de España.

La madre de Andrea, fue una de ellas. "Es seguir con ese legado". Hay lista de espera para entrar en la cofradía. Como señala Lola Castro, cofrade, es "un honor enorme de formar parte de la primera dotación femenina de portadores de España", informa Nuria Fresneda.

Pero los inicios no van a ser fáciles. No condfiaban en ellas había chicos preparados por si tenían que darles el relevo.

Patricia Rey recuerda que "hubo que pelear mucho. Desde la primera vez que sacamos a la Virgen con una apuesta que ganamos porque se creían que no íbamos a poder llegar con ella de vuelta".

Hasta ese momento las mujeres se limitaban a vestir imágenes y preparar las flores.

"Vivir debajo del trono es otra sensación", reconoce Fátima Fernández. Son 67 mujeres soportando más de 2 toneadas. "Más que estar en procesión y pensar en el peso es que vas feliz".