El caso Noelia Castillo también se politiza

La eutanasia de Noelia ha generado en el Congreso respeto, preocupación y un nuevo enfrentamiento político

El calvario judicial de Noelia Castillo hasta lograr la eutanasia que su padre rechaza

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Quedan horas para que Noelia Castillo se someta a la eutanasia. La joven, de 25 años, con lesiones motoras y un pasado durísimo lleva años luchando en los tribunales contra los recursos de su padre. Hoy podrá cumplir con su decisión de poner fin a su vida. La justicia ha fallado a su favor, informa Marina Pérez. El protocolo para estos casos es estricto: dura 15 minutos y comprende la aplicación de un cóctel de tres fármacos. La ley permite que la persona esté acompañada, pero Noelia ha prescindido de la presencia de sus padres.

A Noelia la hemos podido ver hablando de su final, de cómo quiere que sea. También moviéndose con dificultad con un andador en un vídeo grabado por su padre, con el que ella dice ahora que no tiene apenas relación.

A Noelia se le aplicará la muerte asistida en el Hospital San Camil en Barcelona. La joven, de 25 años y con una discapacidad motora, no quiere que nadie la vea cerrando los ojos. Es su decisión.

Su vida no ha sido fácil. Sus padres se separaron cuando ella tenía 13 años y llegó a estar un tiempo tutelada por la Generalitat por desatención de sus padres. Posteriormente sufrió varios episodios de abusos y agresión sexual, que nunca denunció. El último, según ha dicho, a manos de tres chicos en una discoteca. Poco después, en octubre de 2022, se arrojó desde un quinto piso de un edificio. Sobrevivió con graves lesiones y solicitó la eutanasia.

Dos años más tarde se la concedieron. Cumplía los requisitos de la ley: padecía una situación clínica no recuperable que le llevaba a sufrrir "una dependencia grave, dolor y sufrimiento crónico e imposibilitante".

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Su muerte asistida estaba programada para el 2 de agosto de 2024, pero se paralizó porque un juzgado aceptó la petición de su padre, asesorado por los ultracatólicos Abogados Cristianos, para detenerla temporalmente.

Desde entonces, Noelia se ha visto enredada en un laberinto judicial, con cinco sentencias, entre ellas la del Constitucional y la de Estrasburgo, que han dado la razón a Noelia para que pueda morir dignamente.

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Precisamente, la vicepresidenta de Dret a Morir Dignament (DMD), Glòria Cantarell, ha afirmado que la joven "cumple totalmente los requisitos que marca la ley": tener un gran sufrimiento crónico e imposibilitador y tener una enfermedad grave, incurable y con un pronóstico de vida limitado, acompañado de un sufrimiento "insoportable" para la persona.

Ha subrayado que, aunque la joven está en un centro sociosanitario, sufre y se ve imposibilitada: "No quiere seguir viviendo así, por lo tanto ella cumple con todos los requisitos".

Sobre que el caso se haya hecho tan mediático, ha señalado que hay "un pequeño morbo" al respecto y ha lamentado que detrás esté Abogados Cristianos, de quien ha dicho que buscan protagonismo.

La eutanasia de Noelia provoca un nuevo enfrentamiento político

La eutanasia de Noelia ha generado en el Congreso respeto y preocupación, y mientras las formaciones de izquierda apoyan su decisión, las de derecha afirman que este caso supone un "fracaso del Estado"

El portavoz de Vox en la Comisión Constitucional del Congreso, Carlos Flores, ha tachado este jueves de "ejecución" la eutanasia de Noelia Castillo, lo que ha desatado las protestas de Sumar y la decisión de la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol, de retirar tales palabras del Diario de Sesiones.

Flores criticado en la tribuna del Congreso que hoy en España vaya a "ejecutarse" a "una muchacha de 25 años" gracias a la Ley de Eutanasia que el Congreso aprobó en el año 2021, una norma, ha destacado, "ideada para aliviar el sufrimiento de ancianos enfermos terminales en los últimos compases de su vida. La próxima vez que suban aquí para hablarnos de que los derechos humanos no admiten retroceso o para hablarnos de dignidad, recuerden que hoy en España se ejecuta a una muchacha de 25 años gracias a la ley que ustedes votaron", ha señalado a los diputados.

Estas palabras han siso respondidas por el portavoz de Justicia del PSOE, Francisco Aranda, que en su intervención ha censurado que a los de Santiago Abascal les "moleste" que una mujer pueda ejercer el derecho libre al aborto o que alguien pueda ejercer su derecho a "morir dignamente en paz". "El infierno en la tierra son ustedes. ¡Qué uso más lamentable!", ha enfatizado.

Y, acabado el debate, el portavoz de Justicia e Interior de Sumar, Enrique Santiago, que ya había intervenido en el debate, ha pedido la palabra a la presidenta del Congreso para recordar que la eutanasia es un derecho aprobado en el Congreso y que Vox no es quien "para cuestionar la decisión de Noelia", a la que, según ha denunciado, "ya han alargado su sufrimiento dos años, sádicamente, con infinitos recursos".

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, también ha tildado de "aberración" el caso de Noelia y ha advertido de que "abre una vía muy peligrosa". "Nos parece un fracaso y una aberración y además abre una vía muy peligrosa para que ahora una dolencia psiquiátrica pueda ser motivo de un suicidio asistido", ha asegurado Millán en declaraciones a medios en la Cámara Baja. En este sentido, Millán ha asegurado que para Vox es "una noticia muy lamentable, muy triste" y que "hay una mayoría de españoles muy afectados por esto".

"Las dolencias, los problemas que pueda tener cualquier persona y para eso deberíamos estar, para cuidar la vida y la dignidad de las personas en todas las etapas de la vida", ha señalado.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, cree que "El Estado falló a Noelia" y "ahora le va a volver a fallar". La dirigente popular ha reconocido "estar absolutamente destrozada" por la historia de esta joven. En opinión de Ester Muñoz, el caso de Noelia, hace que "como sociedad debamos replantearnos muchas cosas".

El portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha señalado que el caso de Noelia es un "fracaso colectivo" y ha pedido "ser un poquito más respetuosos con su decisión". "Disponemos de toda la información y creo que cuando hay 19 médicos y personas que han avalado esta decisión, pues deberíamos ser un poquito más respetuosos con su decisión, pero evidentemente, respetando su decisión, creo que es un fracaso colectivo y que es una cuestión que genera tristeza y preocupación", ha asegurado.

La Conferencia Episcopal: "La muerte se presenta como solución al sufrimiento"

La Conferencia Episcopal (CEE) ha lamentado este jueves que "hoy en España la muerte se presenta como solución al sufrimiento". En un post en su perfil de X, los obispos se ha pronunciado sobre la eutanasia que está previsto practicar hoy a la joven Noelia tras desestimar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) el último recurso presentado por su padre para evitarlo.

Para la Conferencia Episcopal, "una dignidad infinita abocada a la muerte por una 'sociedad del bienestar' incapaz de cuidar y amar". "Frente a ello", continúa el mensaje de la CEE, "la esperanza que brota del encuentro con la Vida. #Noelia".

La subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal se ha pronunciado también a través de un comunicado en el que han expresado "profundo dolor por la situación de esta joven cuya historia refleja una acumulación de sufrimientos personales y carencias institucionales que interpelan a toda la sociedad" y exigen "una mirada más honda capaz de reconocer el peso del sufrimiento psicológico, la soledad y la desesperanza".

Para la CEE, la eutanasia y el suicido asistido "no son un acto médico, sino la ruptura deliberada del vínculo del cuidado, y constituyen una derrota social cuando se presentan como respuesta al sufrimiento humano". En su opinión, "la dignidad humana es un valor intrínseco que exige ser reconocido, protegido y promovido en toda circunstancia". Por ello, entienden, que "la respuesta verdaderamente humana ante el sufrimiento no puede ser provocar la muerte, sino ofrecer cercanía, acompañamiento, cuidados adecuados y apoyo integral.

Han expresado asimismo, la cercanía de los obispos a Noelia y su familia "asegurandoles oración, afecto y compromiso con una cultura del cuidado que no abandona a nadie". Hacen, asimismo, un "llamamiento a toda la sociedad para reforzar los recursos de atención psicológica, el acompañamiento humano y las redes de apoyo, especialmente para las personas más vulnerables".

"Cuando la vida duele, la respuesta no puede ser acortar el camino, sino recorrerlo juntos" para "construir una sociedad verdaderamente justa, donde nadie se sienta solo ni descartado", concluye el comunicado firmado por los obispos de Canarias, Barbastro-Monzón, Calahorra, Alcalá de Henares y el obispo emérito de Ciudad Real.