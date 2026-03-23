Ningún laboratorio ha analizado todavía la soldadura de la vía de Adamuz

Daniel Montero 23 MAR 2026 - 20:57h.

Un listado de peritos tiene que llegar al juzgado desde la Junta de Andalucía y que la jueza ha pedido en reiteradas ocasiones

El accidente de Adamuz ha marcado un punto de inflexión en la alta velocidad: la demanda cae un 30%

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Dos meses han pasado desde el fatal accidente de Adamuz que segó la vida a 46 personas y ningún laboratorio ha analizado todavía la soldadura de la vía, que es la principal hipótesis del descarrilamiento.

Se han hecho mediciones, escaneos en 3d de la zona del accidente, se han sacado los datos de la caja negra y los vídeos de las cámaras de seguridad del Yrio, pero falta la prueba clave, el análisis de esa soldadura entre dos carriles que los investigadores creen que se rompió provocando el accidente.

Un listado de peritos tiene que llegar al juzgado desde la Junta de Andalucía y que la jueza ha pedido en reiteradas ocasiones. Tras el accidente, la Guardia Civil le dijo a la jueza que su laboratorio no estaba preparado para trabajar con esas muestras, solo para determinar si tenían o no restos de explosivos.

Luego, fue la CIAF el 13 de febrero la que le informó de que había determinado dos laboratorios de referencia, uno público, el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas que depende del CESIC, y otro privado, un laboratorio gallego llamado AIMEN. Incluso le dijo a la juez que las pruebas las iba a pagar el Ministerio de Transporte. Pero la jueza lo rechazó.

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Lo que quiere la magistrada es profilaxis en la prueba clave y que sea un perito independiente del juzgado el que la controle.. Así que el el 29 de enero ya pidió a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía un listado de todos los peritos judiciales, titulados en ingeniería de canales y puertos, con 15 años de experiencia y especialidad ferroviaria para que sean quienes asesoren al juzgados y sean ellos los que determinen las pruebas que son necesarias para desvelar si esa soldadura se estropeó o no.

La jueza lo ha pedido varias veces desde ese 29 de enero, pero de momento el listado todavía no ha llegado. Y sin perito, no hay laboratorio ni análisis.