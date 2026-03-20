Los expertos aclaran las dudas sobre la meningitis: quién se debe vacunar, cuándo y cómo detectarla

Un brote mortal de meningitis en una universidad tiene en alerta a todo Reino Unido, donde se agotan las vacunas.

Los expertos recomiendan la vacuna de meningitis en adolescentes, sobretodo a los 12 años.

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Un brote mortal de meningitis en una universidad tiene en alerta a todo Reino Unido, donde se agotan las vacunas. El riesgo vinculado al brote de Reino Unido es "muy bajo" para la población general europea, incluida la de España, según el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades. En Europa, los grupos de edad más afectados son los bebés menores de un año, los niños de entre uno y cuatro años, y los adolescentes y adultos jóvenes, entre los 15 y 24 años.

La enfermedad meningocócica, en la que se incluye el serogrupo B, es una infección grave causada por la bacteria 'Neisseria meningitidis' o meningococo, que se transmite por gotas de secreciones respiratorias o saliva. Se necesita un contacto estrecho y prolongado para la transmisión, como besos, tos cercana o compartir vasos. Los síntomas principales incluyen fiebre alta, rigidez de cuello, dolor de cabeza intenso, sensibilidad a la luz, náuseas, confusión y exantema petequial o purpúrico, es decir, "manchas" de color púrpura en la piel.

Los jóvenes son los más expuestos porque la mayoría de los adolescentes no están inmunizados. La vacuna en España se incluyó en el calendario vacunal en 2022. En la actualidad, se administra a los dos, cuatro y 12 meses de edad. A los cuatro y 12 meses también se administra la vacuna frente a meningococo C. A los 12 años, la vacunación es frente a meningococo A, C, W, Y. Entre los 12 y los 18 años, se realiza la captación y vacunación de los adolescentes no vacunados hasta los 18 años.

El Comité Asesor de Vacunas y la Asociación Española de Pediatría recomienda incluir en el calendario la vacunación sistemática contra el meningococo B en adolescentes de 12 años, a fin de reforzar su protección ante una "epidemiología impredecible" y el "aumento de brotes" en este grupo en países cercanos. Para adolescentes mayores de 12 años, la recomendación es de forma individualizada.

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"Esta enfermedad está ahí y no hemos acabado con ella. Y tenemos medios para prevenirla como son las vacunas", señala Francisco Álvarez coordinador del Comité Asesor de Vacunas AEP.

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Como señala Valentín Pineda, vocal del comité asesor de vacunas AEP "cuando vacunamos no solo protegemos a las personas que la reciben sino a la transmisión a otras personas adultas que no se vacunan tanto" El problema es que esta vacuna en España no se ha incluido en el calendario vacunal hasta 2022. No entraba por la Sanidad y había que pagarla y mucha gente no se la podía permitir.

Los más jóvenes, son los más expuestos porque un 25% lleva en meningoco en la garganta. Eso no quiere decir que desarrollen la enfermedad, pero sí pueden transmitirla.

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Y el riesgo es alto, porque en un caso de cada diez provoca la muerte. En España, la incidencia todavía es baja. "Muchas veces hay mas casos en verano que en invierno. Yo recomiendo la vacuna para todos los adolescentes, se vayan a Reino Unido o a Malasia".

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Ante cualquier señal, acudir al médico. Si se hace tiempo, tiene cura.