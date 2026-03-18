La temporada del polen será más larga y más intensa por los cambios bruscos de tiempo

Patricia Pereda 18 MAR 2026 - 17:18h.

Los alergólogos prevén una primavera intensa para los alérgicos.

Calculan que la temporada de pólen se puede alargar un 19% y sus concentraciones podrían aumentar hasta un 40%

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Los alergólogos prevén una primavera intensa para los alérgicos. Calculan que la temporada de pólen se puede alargar un 19% y sus concentraciones podrían aumentar hasta un 40%. Las lluvias de enero y febrero han favorecido la polinización. Juan José Zapata, presidente de SEAIC señala que "la alergia al polen ya no se limita a la primavera. Eso hace que se vayan encadenando unos polenes con otros".

Los expertos alerten de que los síntomas sean cada vez más intensos y duraderos. "Estamos ante una polinización muy grande, forma muy abrupta", explica Eduardo Márquez, alergólogo. "La mucosa está predispuesta por esos cambios tan bruscos y libera esas alarminas, esas sustancias que hacen que se produzcan reacciones inflamatorias y que hacen que los síntomas sean más intensos", destaca Zapata.

Por eso es tan importante tener un buen diagnostico y más en esta primavera que va a ser complicada. En Madrid y Toledo se esperan picos de 6.000 granos por metro cúbico, pero lo peor estará en Extremadura y Sevilla, donde se rozarán los 12.000. Una situación desesperante para muchos.

La "tormenta perfecta" de la alergia ya esta aquí.