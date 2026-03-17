Sandra Mir 17 MAR 2026 - 16:11h.

Madrid lleva un año y medio metida en una obra faraónica: El soterramiento de la carretera A5

No enseñan el método cut and cover (cortar y cubrir), una técnica de construcción de falsos túneles a poca profundidad.

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Madrid lleva un año y medio metida en una obra faraónica. El soterramiento de la carretera A5, la carretera de Extremadura. Una obra gigantesca que sufren cada día los vecinos porque convierte la zona en una ratonera. Hemos bajado a esos tuneles recién excavados y son impresionantes.

80.000 coches diarios sortean estos laberintos, entre grúas, camiones y balizas provisionales. Esto es lo que ocurre arriba. En las entrañas de una de las obras más ambiciosas de la capital. Nos la enseña, José Manuel Cendón, subdirector de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid.

Andar por el túnel de entrada es contemplar las descomunales dimensiones de la obra. Dos kilómetros ya están excavados.

No enseñan el método cut and cover (cortar y cubrir), una técnica de construcción de falsos túneles a poca profundidad, donde se excava desde la superficie, se construye la estructura y luego se cubre. Es como un sacacorchos de 17 metros de produndida. "Se saca la tierra, se mete una armadura, se rellena de hormigón. Y así hay 8.000".

Cuatro cuartos técnicos se dedicarán a la seguridad. Por estos huecos se introducirán los ventiladores que 100 metros cuadrados que actuarán en caso de incendio. A finales de este año veremos tres carriles de entrada y tres de salida. 80.000 coches bajo tierra cada día. Los vecinos que sufren estas obras disfrutarán de colinas con miradores y más de 7.000 arboles. Vale la pena tener paciencia.