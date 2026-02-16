Huelga de médicos: ¿Cómo te afecta? ¿Qué hacer si tienes cita?

Es la cuarta huelga en menos de un año en contra del Estatuto Marco que el Ministerio de Sanidad.

Los médicos piden un estatuto propio.

Compartir







176.000 médicos están hoy llamados a la huelga. Es la cuarta en menos de un año en contra del Estatuto Marco que el Ministerio de Sanidad ha acordado con el resto de sindicatos sanitarios. Los médicos piden un estatuto propio. Consideran que sus condiciones y su responsabilidad no es la misma que la del resto de sanitarios.

¿Qué piden los médicos?

También piden acabar con el "comodín de necesidades de servicio" que permite su traslado de forma arbitraria, establecer una jornada máxima de 35 horas semanales en horario de mañana en días laborales y que todo lo que exceda se considera exceso de jornada, que deberá ser voluntaria y retribuida. Además cotizar las horas extras, mejorar la remuneración de las guardias y que esas guardias no sean de 24 horas, porque " a las 12 horas ya estás muerto".

Entre sus demandas, además, reclaman una clasificación profesional singular –crear una nueva categoría A1–.

Los médicos desean un sistema de jubilación anticipada voluntaria total o parcial o la prohibición de la movilidad forzosa, entre otras reivindicaciones.

Sanidad dice que esto ya está firmado en un pre-estatuto con los sindica tos sanitarios, pero no con los médicos, que no están de acuerdo.Por eso protestan, informa Lucía Manchón.

PUEDE INTERESARTE Cómo recuperarse correctamente de la gripe: lo que sí y lo que no debes hacer

¿Cuándo serán los paros?

Los paros están convocados para la semana del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio. Los paros se alargarán hasta el próximo viernes y, si no hay acuerdo, se repetirán durante una semana al mes al menos hasta el próximo junio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

¿Cómo te afectará el paro?

El paro tendrá "efectos secundarios", pero las urgencias y las consultas y cirugías esenciales estarán atendidas. Los servicios de atención primaria obligarán a ir a los pacientes a la consulta para ver si el médico está o no operativo. Cada comunidad ha decidido sus servicios mínimos para estos días, pero es importante que, si se tiene cita para estos días, cada uno verifique si va a poder acudir o no.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

¿Puede haber más si no hay acuerdo?

"Seguramente se tenga que hacer una huelga indefinida continua", avisa el representante de AMTYS, anticipando un escenario "terrible" al que, como ha explicado, no quieren llegar en ningún caso. "No queremos ni que pase de esta semana".