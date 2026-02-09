Orgullo en Coruña por la apuesta de Bad Bunny de vestir de Zara en la Superbowl

Complex Magazine quien ha informado que el 64 se debe a una referencia a un familiar del cantante: su tío fallecido.

Bad Bunny ha sorprendido con la elección de su estilismo 'made in Spain'. Tanto su look color crema, con camisa de cuello y corbata y una camiseta de inspiración deportiva, como su blazer de doble botonadura son de Zara.

Si hace unos días el artista sorprendía en los Premios Grammy por su traje de corte femenino, en esta ocasión quiso apostar por la comodidad y se decantó por un outfit completo de Zara. Formado por camisa, corbata, pantalones chinos, camiseta deportiva de linebacker y zapatillas Adidas (que recordaba a las equipaciones de fútbol americano), este conjunto llevaba intrínseco varios mensajes que sus fans no tardaron en pillar al vuelo.

El número '64' de la camiseta del cantante no fue casualidad

Una de las prendas que más se ha comentado ha sido la camiseta deportiva en la que podía leer 'Ocasio' (parte de su nombre, Benito Antonio Martínez Ocasio) y el número 64. Ha habido muchas teorías acerca del significado del número, especulando que podría tratarse de una referencia al año de nacimiento de su madre o un guiño a su álbum de 2020 'El Último Tour del Mundo', el primero -en español- en 64 años en encabezar la lista Billboard 200 de todos los géneros, pero nada tiene que ver con ello.

En cuanto al resto del look, el artista no se cambió, pero sí que se quitó la camiseta deportiva que llevaba en la primera parte del espectáculo para sorprender a la audiencia con una blazer cruzada con doble botonadura en el mismo tono con la que, sin duda, se pasó el juego.

Bad Bunny y su apoyo a la moda española

Que el espectáculo del descanso fuese íntegramente en español y que su look estuviese firmado por Inditex no fue una casualidad. Fue una idea premeditada que materializaron sus estilistas habituales, Storm Pablo y Marvin Douglas, como aseguran varios medios internacionales. Nunca antes Zara había tenido tanta visibilidad como ahora: al colarse en uno de los eventos internacionales con más relevancia mediática con uno de los artistas del momento. Un gesto del puertorriqueño que refuerza la marca y reafirma su accesibilidad.

"La única cosa más poderosa que el odio es el amor"

13 minutos de espectáculo que dieron para mucho, incluso para escenificar una boda latina. Tuvo lugar antes de que apareciera en escena nuestra adorada Lady Gaga y fue real. Sí, como lees. El periodista Rohan Nadkarni de NBC News confirmaba que la boda no sólo fue real, también legal... pero, ¿qué hay detrás de este momentazo?

Los novios, que continúan en el anonimato, invitaron al cantante a su boda hace dos meses. Este les quiso corresponder y pensó que el espectáculo de la Super Bowl sería el lugar perfecto para escenificar el sello de su amor. Una recreación acompañó el mensaje final del artista: "La única cosa más poderosa que el odio es el amor".

Orgullo en Coruña

En Arteixo están orgullosos. Alfonso Núñez ha testado el sentir de los coruñeses. "Todos tenemos que dar las gracias a los que es Inditex, porque Coruña es lo que es y se mueve lo que se mueve por Inditex". Otros dicen directamente que es un orgullo para todos. "No se ve mucho Zara en la alfombra roja y Bad Bunny siempre arriesga. Deberíamos ver más".

Y también para sus trabajadores. Los empleados de las oficinas centrales de Zara se han encontrado al llegar su puesto con la sorpresa en su mesa: la camiseta en tono crudo con el numeró 64 impreso, en corte oversize y algo más. Con un gesto, el artista ha querido agradecer el esfuerzo de los trabajadores.

La firma gallega ha descartado ya que la camiseta o el outfit completo que ha lucido Bad Bunny en su show se pongan a la venta para el público, ya que solo lo han realizado como "visión artística".

Porque con la camiseta, hay también una nota de agradecimiento para cada uno de ellos. Firmada por Benito, el artista les agradece el tiempo dedicado. “Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron en esto. Gracias por hacerlo real, este show también fue de ustedes” les dice. ”Espero que lo disfruten” , Y termina su mensaje con un "¡nos vemos pronto!" que podría abrir la puerta a una posible visita del artista a las instalaciones de Inditex, donde ya han estado otros artistas como Rosalía, la ex directora de Vogue USA Anna Wintour o el actor Richard Gere.