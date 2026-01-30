Cómo actuar ante un alud

Sandra Mir 30 ENE 2026 - 15:11h.

Los expertos recomiendan extremar la prudencia y limitar la actividad de deportes de invierno, pero en caso de que ya estemos en medio de la montaña ¿Cómo actuar ante una avalancha de nieve?

Ante un alud la prioridad es actuar rápido: lo más importante es detectarlo a tiempo. "Un puff grande un sonido muy grande que nos dice que se está compactando, aunque hay grietas con aire", explica el experto Carlos Kraemer, bombero GERA.

Si ya lo tenemos encima, gritamos para alertar, nos movemos lateralmente y soltamos el equipo de esquiar. Si nos arrastra nadamos con los brazos para permanecer en la superficie.

Es importante protegerse la cara y nuestra boca para crear una cavidad de aire y, al detenerse, mantener la calma para respirar. Si disponemos de mochila con airbag, algo que aconsejan los expertos, lo activamos y creamos espacio en la nieve. Colocamos un brazo en la cabeza para señalar nuestra posición.

Pero lo más importante es la prevención. No salir si hay alertas y evitar esquiar fuera pistas aunque seamos esquiadores casi profesionales.