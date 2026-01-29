FP, al rescate del abandono escolar

Marta Aguirregomezcorta 29 ENE 2026 - 16:48h.

La realidad es que la FP despunta, es un nuevo camino donde los jóvenes ven que su aprendizaje se materializa en algo útil.

El porcentaje de alumnos que dejan los estudios teniendo como mucho la ESO ha ido cayendo año a año.

Compartir







El abandono escolar cae en España y se sitúa en el 12,8%. Hemos pasado de un 32% en 2008, a un 20 en el año 2015. Ahora ese 12,8% aunque todavía estamos lejos de ese objetivo europeo de situarnos por debajo del 10%. Entre los motivos, el auge de la Formación Profesional.

El porcentaje de alumnos que dejan los estudios teniendo como mucho la ESO ha ido cayendo año a año. En 2025 se situó en un 12,8%, una cifra histórica, dos décimas menos que el año anterior y 7 puntos menos que hace diez años. Con todo, España sigue teniendo una de las tasas de abandono de los estudios tempranos más alta de la UE. "Cuando tienen 13, 14 o 15 años es cuando empiezan a descubrir su personlidad. Algunos en ese momento pierden el interés o la motivación por el aprendizaje", señala Daniel Jiménez, director del colegio La Salle.

PUEDE INTERESARTE Las señales que pueden apuntar a que tu hijo tiene altas capacidades, según un experto en crianza

Una de las claves para que los chicos no abandonen los estudios tras la ESO ha sido el despegue de la FP. Cada vez más alumnos optan por seguir estudiando y se pasan a la FP. "Ha pasado de ser una opció minoritaria y secundaria a ser la primera opción", destaca José Ramón Ríos, director FP del Colegio Montecastelo.

"Hay alumnado que desde edades muy tempranas que tienen un claro perfil profesional muy definido y ampliarles la oferta es fundamental" , señala Isabel Ruso, presidenta de la Asociación de Directores de IES Galicia.

La realidad es que la mayor parte de los jóvenes que dejan los estudios son de entornos vulnerables. Son las chicas las que menos abandonan los libros en comparación con los chicos -un 9,5% frente a un 15,9%-. Otro dato interesante. Los extranjeros que viven en nuestro país (29,6%) dejan de formarse tras la ESO mucho más que los españoles.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

FP, al rescate de los que desean abandonar los estudios

La realidad es que la FP despunta, es un nuevo camino donde los jóvenes ven que su aprendizaje se materializa en algo útil. El mercado laboral pide cada vez más trabajadores cualificados y las familias son consciente de la importancia de que los hijos sigan estudiando y miran ya sin ese temor a la FP.

El fracaso escolar es un término coloquial que no se utiliza en estadísticas oficiales internacionales o en el INE y que hace referencia a aquellos jóvenes que abandonan el instituto sin haber obtenido el título de Educación Secundaria Obligatoria.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Por su parte, la tasa de abandono educativo temprano es el porcentaje de personas de 18 a 24 años que no ha completado la Educación Secundaria de segunda etapa (FP de Grado Medio, Básica o Bachillerato) y que no seguía ningún tipo de formación en las cuatro semanas anteriores a la recogida de los datos.

"El fracaso escolar no es un término estadístico utilizado generalmente, se puede referir a aquellos que no finalizan la ESO pero no hay una definición clara. No se utiliza en informes internacionales, al contrario que la tasa de abandono", explica el director del Área de Educación de Funcas, Ismael Sanz. El fracaso escolar, según ha señalado el también profesor de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, "no se suele utilizar mucho y no es un término que se utilice en estadísticas, ni en informes, ni está reconocido por el INE". "Está asociado a aquellos que no finalizan la ESO en el instituto, no es un término que se utilice, es más un uso coloquial", ha apuntado Sanz, destacando que una persona que no haya terminado la ESO en el instituto luego pueden terminarlo en una escuela de adultos.

Por ello, el porcentaje de alumnos que no finaliza la ESO en el instituto fue del 17,9% en el curso 2023-2024, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, mientras que el abandono educativo se sitúa en 12,8% en el curso 2025, 0,2 puntos porcentuales menos que en 2024, lo que supone la confirmación de la tendencia a la baja y el dato anual más bajo de la serie histórica.

Sanz ha señalado que esta diferencia en la tasa se puede deber a que "hay mucha gente que termina la ESO en lugares distintos a los centros educativos" y que también hay jóvenes que en las últimas cuatro semanas han hecho un curso de formación, por lo que no se incluyen en el abandono educativo.

A pesar de la reducción de la tasa de abandono educativo, el investigador de Funcas ha advertido de que España todavía está "lejos" del objetivo del 9% marcado para 2030: "Va a ser complicado". "El abandono escolar cada vez cuesta más bajarlo porque es muy bajo, pero más elevado que el objetivo y a este ritmo no vamos a llegar al objetivo que se ha marcado la Unión Europea", ha añadido.

Ante esta situación, el profesor propone que, como las personas que abandonan los estudios son colectivos en muchas ocasiones vulnerables, los puestos de orientador y de refuerzo estén ocupados por "personas jóvenes que les va bien en los estudios para apoyar a estudiantes de su mismo colectivo", una medida que "ha funcionado en otros países. Por ejemplo, si hay más abandono en gente de etnia gitana, que las personas que hagan el refuerzo sean personas de etnia gitana que les vaya bien en los estudios", ha propuesto el investigador.

.