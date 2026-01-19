Así se va a investigar el accidente de Adamuz, primera gran tragedia de la alta velocidad en España

Daniel Montero 19 ENE 2026 - 17:57h.

De forma paralela a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, la Guardia Civil, como policía judicial hará sus propios informes.

En el caso de Angrois, por ejemplo, la conclusión de la Guardia Civil no fue la misma que la de los técnicos del ministerio.

A esta hora todavía hay muchas hipótesis pero el origen de la tragedia de Adamuz solo lo determinará la investigación abierta por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Dani Montero analiza cómo se efectuarán estas a partir de ahora.

Porque hay varias vías y no todas son coincidentes. La primera investigación es la de la CIAF, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que es una comisión de expertos que depende del Ministerio de Transportes, pero que actúa de forma independiente. Se supone, porque el del accidente de Angrois, por ejemplo en 2013, tuvo que ser retocado después. Hacen un informe público que hace además recomendaciones de seguridad porque no busca responsabilidades penales. En el caso de Angrois tardaron un año en hacer el informe.

Indemnizaciones a las víctimas

Y por otro lado está la investigación judicial. De hecho, de forma paralela la Guardia Civil como policía judicial hará sus propios informes. Y las cosas cambian. En el caso de Angrois, por ejemplo, la conclusión de la Guardia Civil no fue la misma que la de los técnicos del ministerio, que señalaron como único responsable al maquinista. El informe de la Guardia Civil va a ser mucho más amplio porque lo que busca es poder determinar las responsabilidades penales. Y todo este camino judicial afectará a las indemnizaciones de las víctimas.

Con cada billete el viajero tiene un seguro que cubre este tipo de accidentes. Es el Seguro Obligatorio de Viajeros. 36.000 euros por fallecimiento o 48.000 por una gran discapacidad. Pero tiene unas cantidades muy limitadas. Después llega el proceso judicial donde se dirimen responsabilidades civiles Y allí por ejemplo subió a cientos de miles de euros.