Fue un alud de unos 300 metros de ancho, 600 de longitud y profundidades que alcanzaron los 15 metros.

El amor por la montaña del médico e influencer Jorge García-Dihinx que acabó con su vida

Compartir







Las dimensiones de la avalancha de nieve que acabó con la vida en el pico Tablato de tres expertos montañeros y apasionados de las cumbres y del esquí de travesía (el doctor García-Dihinx, la 'ultrarunner' Natalia Román, ambos aragoneses, y el irundarra Eneko Arrastua) hablan por sí solas.

Fue un alud de unos 300 metros de ancho, 600 de longitud y profundidades que alcanzaron los 15 metros en algunos puntos que acabaron convirtiéndose en esa trampa mortal. Hoy, al menos, la mujer que fue rescatada ya ha sido dada de alta.

PUEDE INTERESARTE Los residentes lo llaman Cala-Cala: así fue el pequeño tsunami que provocó la tragedia de Indonesia

La tragedia se pudo producir por sobrecarga. No en vano, un alud se produce cuando hay una capa blanda de nieve enterrada y una más dura en superficie. Si se desestabilizan se produce la avalancha. El propio peso de los montañeros pudo hacer que sucediera o bien que el viento provocara la rotura de una cornisa que acabara llevando esa avalancha hacia ellos.

Así fue el rescate

Los perros tanteaban el terreno guiando al grupo de rescate en Montaña de la Guardia Civil. Buscaban a los supervivientes entre la nieve ayudados también por esquiadores que reaccionaron de inmediato. Pala en mano, peinaban la ladera oeste del pico Tablato, en Panticosa, Huesca.

PUEDE INTERESARTE Los pronósticos de los chamanes para 2026

Una gran placa de hielo se quebró a 2.200 metros de altitud. El alud que creó en el proceso, se llevó por delante a seis experimentados montañeros. Y aunque dos de ellos resultaron totalmente ilesos y una tercera ha sido dada de alta esta misma mañana tres personas perdieron la vida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

¿Dónde hay riesgo de alud ahora?

El riesgo de aludes sigue siendo alto en los Pirineos que está en nivel 3 de 5, que es un nivel notable, bastante alto según los expertos porque las placas de nieve pueden colapsar en cualquier momento. Y hay zonas donde el riesgo es todavía mayor como en Sierra Nevada , por ejemplo, es riesgo es fuerte.

El riesgo cero no existe, es prácticamente imposible. Pero es de vital importancia saber como actuar para evitar aludes de nieve en la montaña. El primer paso es el de la información. Hay que saber el nivel de peligro de la zona en la que estamos, una escala europea que va de uno a 5.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Pero la previsión tampoco es infalible. Por eso, los expertos recomiendan tener en cuenta ciertos riesgos, como por ejemplo que en días con altas temperaturas es conveniente finalizar la actividad antes de las horas más calurosas

En las rutas, es importante avanzar separados. Todos deben ir equipados con pala, sonda y un receptor que sirve para que sean localizados en caso de quedar atrapados. Lo más obvio es además lo más efectivo. Comprobar el estado de la nieve, o no ir nunca solo a la montaña son recomendaciones básicas pero clave en contextos de nieve.