Los residentes lo llaman Cala-Cala: así fue el pequeño tsunami que provocó la tragedia de Indonesia

El envite de tres grandes olas, un pequeño tsunami, debido a un "fenómeno poco común" hizo que el barco turístico donde navegaban seis españoles naufragara.

"La primera ola levantó al barco, la segunda hizo que se inclinara a un lado y la tercera lo hundió", explica El director de la Marina de Labuan Bajo, Stephanus Risdiganto

El envite de tres grandes olas, un pequeño tsunami, debido a un "fenómeno poco común" hizo que el barco turístico donde navegaban seis españoles, uno de ellos fallecido y tres todavía desaparecidos, naufragara el pasado viernes cerca de la isla de Padar, en el este de Indonesia, indicaron este martes a EFE autoridades locales.

El director de la Marina de Labuan Bajo, Stephanus Risdiganto, en el oeste de la isla de Flores y desde donde se coordinan parte del operativo de búsqueda para los españoles, dijo que estas olas son "inusuales e impredecibles".

"La primera ola levantó al barco, la segunda hizo que se inclinara a un lado y la tercera lo hundió", explicó el director, al estimar en unos 2,5 metros por encima del nivel del mar la altura de las olas y al asegurar que este fenómeno duró entre 1 y 2 minutos antes de que las aguas volvieran a la calma.

Los locales llaman a este tipo de fenómenos Cala-Cala

La embarcación de uso turístico KM Putri Sakinah se hundió en las aguas de Padar alrededor de las 20.30 hora local del viernes (13.30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda con lanchas. De los 11 pasajeros, siete (dos españoles, cuatro tripulantes y un guía -estos indonesios-) fueron rescatados.

En un primer momento, las autoridades indicaron que el accidente pudo deberse a un fallo en el motor, pero, según atestiguan los supervivientes, este no dejó de funcionar hasta que la embarcación zozobró.

Estas grandes olas, conocidas entre los residentes locales como Cala-cala (traducido como "sólo a veces"), suceden por la entrada de aguas del mar abierto a un pequeño estrecho con el fondo marino más bajo, lo que provoca que estas alcancen una altura inusual, afirmó Stephanus.

"De los 189 botes que en ese momento estaban en el agua, solo uno, el KM Putri Sakinah, mandó un aviso de emergencia", remarcó el director, quien asistió en los primeros instantes de la búsqueda.

Por su parte, Budy Gahawisri, presidente de la asociación de buceadores locales, dijo que este fenómeno sucede en un área de unos 200 metros cuadrados en el canal donde se hundió el barco, aunque también se registra en otras zonas del archipiélago indonesio.

El operativo para tratar de localizar a los tres españoles que permanecen desaparecidos, un adulto y dos menores, retomó este martes los trabajos con las primeras horas de luz, después de que los rescatistas recuperaran el lunes los restos sin vida de una menor.

La víctima mortal es la hija de Andrea Ortuño, superviviente del naufragio y madre de la otra persona rescatada.

Los tres españoles que siguen desaparecidos son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y dos menores: un hijo de Martín y un hijo de Ortuño. Ambos adultos contrajeron matrimonio recientemente.