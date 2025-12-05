Este color es el elegido por PANTONE para el próximo año, un blanco roto con matiz grisáceo también conocido como Cloud Dancer.

Una selección para transmitir tranquilidad y paz a este ruidoso mundo.

Es la primera vez en la historia que se elige un tono blanco. Una selección para transmitir tranquilidad y paz a este ruidoso mundo. El pantone 2026, un blanco de nombre Cloud Dancer, ha sido elegido como color del año.

Un color que inspira relajación y calma, asociado a los nuevos comienzos

Lo hemos visto en pasarelas de moda como en marcas como la de Chanel. Y en el día a día de celebrities como Zendaya en la Gala Met del pasado mayo o a Emma Stone en el Festival de Cine de Venecia.

La reina Letizia también lo lleva, un básico de armario que ha utilizado en multitud de ocasiones

Un comité de expertos de todo el mundo se reúnen para tomar esta decisión. Analizan las tendencias culturales, artísticas y sociales para elegir el que será el color del año. Pantone ya ha puesto en marcha acuerdos con varias compañías con el objetivo de impulsar su uso

Es la primera vez en 26 años que la compañía escoge un color tan neutro. En 2024 el naranja pastel fue el elegido y en 2023 este rojo intenso se llevó todas las miradas. Este año dejamos atrás el Moca Mousse que tanto hemos visto para dar paso al blanco que marcará tendencia en 2026.