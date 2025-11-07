Casi 28.000 corredores participarán en la Behobia-San Sebastián, una de las pruebas más populares del atletismo, y más de 9.474 serán mujeres, un récord histórico

San SebastiánCasi 28.000 corredores participarán este domingo en la Behobia-San Sebastián, una de las pruebas más populares del atletismo, y más de 9.474 serán mujeres, un récord histórico. Entre ellas, Mireia Guarnier, que el año pasado se convirtió en noticia al ganar la carrera embarazada, vuelve a reencontrarse con la prueba que marcó su historia.

Mireia todavía recuerda esos segundos antes de cruzar la meta en la Behobia 2024. “Un mes antes me enteré de que estaba embarazada. Me concentré mucho y me dejé abrazar por el público llegando en primera posición”, relata.

Era su quinta participación, pero la exigencia fue mayor: “Me sentía muy cansada a raíz del embarazo, pero al mismo tiempo segura porque lo había consultado con mi equipo médico y no había contraindicación”.

En apenas dos días volverá a sentir el pistoletazo de salida. “Espero poder disfrutar los 20km”, asegura, con la ilusión de llegar al final y coger a su bebé: “Una vez llegue a la meta coger al bebé y disfrutarlo con él”. Además, llevará el dorsal número 1, un honor en una carrera en la que solo el 34% de los participantes son mujeres. “Me satisface mucho porque es raro ver a una mujer con el número 1, y también porque represento a las mujeres y como madre”, comenta.

Para mantenerse en forma, Mireia no dejó de moverse durante el embarazo, adaptando únicamente su entrenamiento. Su mensaje a otras mujeres es claro: “Recomendaría a todas las mujeres continuar moviéndose o incluso iniciarlo”.