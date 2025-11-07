Raquel Duva Daniel Montero 07 NOV 2025 - 17:08h.

La Policía desarticula por primera vez una célula del 'Tren de Aragua' en España con 13 detenidos

Se trata de una segunda fase de la 'Operación Interciti' tras el arresto en Barcelona hace un año del hermano del líder 'Niño Guerrero'.

El cártel venezolano el 'Tren de Aragua' se había asentado en nuestro país. La Policía Nacional acaba de desarticular la primera célula. Hay 13 detenidos en Barcelona, Madrid, Girona y A Coruña. Traficaban con tusi y cocaína. Cocinaban tusi dentro de las viviendas, en distintas provincias de España, después la exportaban a otros países. Esta droga sintética color rosa es una de las principales fuentes de financiación del Tren de Aragua, junto a la cocaína y marihuana. Se trata de una segunda fase de la 'Operación Interciti' tras el arresto en Barcelona hace un año del hermano del líder 'Niño Guerrero'.

La investigación ha sido dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que ha decretado el ingreso en prisión de cuatro de los arrestados, según ha informado la Policía Nacional.

Los arrestos se han realizado en Barcelona (8), Madrid (2), Girona (1), A Coruña (1) y Valencia (1), en lo que supone la segunda fase de la 'Operación Interciti', realizada a mediados de 2024, cuando se detuvo en Barcelona al hermano del 'Niño Guerrero', líder de la organización a nivel mundial, por una Orden Internacional de Detención en vigor interpuesta por Venezuela.

En concreto, el hermano del 'Niño Guerrero' detenido en Barcelona a mediados de 2024 era buscado por su presunta participación en delitos de terrorismo, tráfico de seres humanos, tráfico de armas, extorsión, blanqueo de capitales y asociación para delinquir.

Fruto de la investigación, los agentes detectaron un entramado de personas, ubicadas en diferentes partes del territorio nacional, que conformaban una organización criminal que se financiaba, principalmente, del tráfico de drogas, especialmente tusi y cocaína.

Célula jerarquizada

La célula tenía una distribución jerarquizada en la que el líder contaba con un lugarteniente con el que dirigía dos subestructuras que llevaban a cabo la actividad ilícita a nivel nacional. Los arrestados se dedicaban al "cocinado" de tusi en el interior de sus propios domicilios y su posterior distribución para financiarse, pero también al tráfico de cocaína que almacenaban previamente.

Los investigadores continúan las pesquisas con vistas a detectar otros miembros del entramado, analizando todos los efectos intervenidos en los registros, como telefónicos, diversa documentación y un arma prohibida, así como las posibles ramificaciones internacionales de esta organización que se caracteriza por su componente de actividad transnacional.

La Policía Nacional ha destacado que durante toda la investigación contó con el apoyo de la Policía Nacional de Colombia y el proyecto AMERIPOL-EL PACTO 2.0 de la Unión Europea.

¿Por qué es vital frenar a este cartel? Dani Montero, jefe de investigación de Noticias Cuatro analiza la importancia de este golpe.

"Estamos hablando ahora mismo del mayor cartel del mundo y uno de los más violentos, el más creciente, 5.000 miembros se estima que tiene el cartel. Se llama así porque era un sindicato que presionaba para que en la sobras públicas siempre se contratara a la gente de su sindicato. Fueron llevados a prisión en Venezuela, aunque llamar prisión a donde estaban con discoteca, porque a agua, zonas de peleas de gallos, zoológico, entraban y salían cuando querían.

¿Quién es el líder de esta banda?

Héctor el niño Guerrero. Es uno de los presos que entró en esa prisión en 2013 y desde donde controlaba el cartel. Detuvieron a su hermano el año pasado y fue lo que lanzó esta operación. Y esta operación es clave para frenar en seco su expansión en España y en suelo europeo.

Fabricaban aquí su propia droga

Sí y eso es uno de los pasos más importantes para cualquier cartel. Porque no es lo mismo tener que exportarla que tener la capacidad de cocinarla dentro como le llaman en el argot. Aún no podían hacerlo con la cocaína, que es más complicada de cocinar, pero sí con el tusi, del que han desmantelado dos laboratorios.