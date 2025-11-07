Cuatro celebra 20 años de historia: “Hola, bienvenidos a Cuatro, ya estamos aquí”

'Cuatro' nació con la idea de ser una cadena de televisión creíble, comprometida y con vocación de informar y entretener con rigor

Hoy, la cadena 'Cuatro' cumple 20 años desde que el 7 de noviembre de 2005 Iñaki Gabilondo pronunciara aquella icónica frase: “Hola, bienvenidos a Cuatro, ya estamos aquí”. Aquel momento marcó el inicio de una cadena que se consolidaría como una televisión creíble, comprometida y con vocación de informar y entretener con rigor.

A lo largo de estas dos décadas, Cuatro ha contado con rostros que han definido su estilo y su credibilidad. Algunos de ellos, como Iker Jiménez con su Cuarto Milenio o Manu Carreño y Marta Reyero, continúan acompañando a la audiencia, manteniendo el espíritu que caracteriza a la cadena.

Gracias a los espectadores, 'Cuatro' está viviendo un momento de éxito: en lo que va de año, ha registrado su mejor dato de audiencia de los últimos siete años, consolidando su posición en el panorama televisivo español y demostrando que, tras 20 años, sigue siendo un referente para informar y entretener.