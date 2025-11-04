Las FP sanitarias, el trampolín para volver a la universidad tras la subida de las notas de corte

Las FP sanitarias se han convertido en una pasarela para los que no consiguen la nota de la selectividad para carreras como Medicina.

En diez años, las notas de corte han subido de media un 18%.

Las FP sanitarias se han convertido en una pasarela para los que no consiguen la nota de la selectividad para carreras como Medicina. Pero claro, la alta demanda de este tipo de formación profesional ha hecho que la nota media de estos ciclos haya subido muchísimo

Marta, estudiante del Instituto Montecelo, siempre soñó con ser enfermera, pero a pesar del esfuerzo, se quedó a un punto de poder entrar en la carrera. “Yo tenía sobre un 10, después de la EBAU, y por aquí por Galicia pedían un 11,9, 12”

“La nota de corte de muchas carreras de ciencias se han disparado, y quienes tenían previsto estudiar medicina o Enfermería, han terminado matriculándose en ciclos como este de Anatomía Patológica”

Y una de sus alumnas es Lúa, estudiante del Instituto Montecelo, que no consiguió matricularse en ninguna facultad de Medicina: “Pues es bastante frustrante porque hay mucho esfuerzo detrás que no se vio reflejado, pero con ganas de seguir intentándolo”

En diez años, las notas de corte han subido de media un 18%. Y en dos de cada diez grados es necesario tener un expediente por encima de 10, lo que impide que estudiantes brillantes, como Nidia, no hayan logrado entrar en la carrera deseada. Estudiante del Centro FP Ánxel Casal reconoce que “quería hacer en un principio odontología, pero no me dio la nota por muy poco y me metí a hacer un ciclo superior de Prótesis dentales”.

Pero hay quien ve estos ciclos como un trampolín para luego hacer a la universidad.

Alexandre Casal, estudiante FP Energías renovables lo tiene claro: “Mi idea es acabar este grado superior y poderacceder a una ingeniería de robótica, que es lo que me gustaría estudiar de verdad”

Todos ellos ven la formación profesional como una opción. Como Roxannne Farrey, estudiante Centro FP Ánxel Casal: “No pares nunca de estudiar. Siembras algo y los ciclos son una opción fenomenal”

Porque seguir aprendiendo nunca está de más.