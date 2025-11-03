En 2010, la mafia china le contrató para robar las joyas imperiales del Castillo de Fontainebleau

La Policía investiga el tiroteo a un coche y el secuestro de su conductor en Carabanchel: una mujer habría sido liberada

Compartir







CarabanchelEl reincidente alunicero Juan María Gordillo Plaza, conocido como 'El Niño Juan', ha sido liberado tras sufrir un secuestro exprés en la noche de Halloween en Carabanchel (Madrid). Nadie ha presentado denuncia, pero la policía sospecha que se trate de un ajuste de cuentas y continúa la investigación.

El secuestro se llevó a cabo en una concurrida calle de Carabanchel, Antonio López, paralela al parque Madrid Río. Tres coches rodearon el coche de la víctima y lo sacaron por la fuerza a punta de pistola. Por las calles se escucharon disparos y gritos. Varios testigos pudieron grabar el altercado, que apenas duró cinco minutos en total.

PUEDE INTERESARTE La hija de la mujer asesinada por su expareja en Moguer avisó de las amenazas a su madre por querer casarse con otro

Liberado tras una paliza y un tiro en la pierna

Pasadas 48 horas, fue liberado este histórico delincuente. Durante su secuestro le habían dado una paliza y un disparo en la pierna. Sin embargo, no ha presentado denuncia, impera la ley del silencio.

La Policía Nacional está analizando las imágenes, los indicios recogidos en el lugar del tiroteo y uno de los coches asaltantes, que ha sido encontrado abandonado en plena autopista Madrid-Toledo con impactos de bala.

El alunicero, bien conocido por los investigadores del caso, tiene 38 años y es especialista en robos en viviendas, asaltos a naves industriales o a camiones y, sobre todo, en alunizajes. Su trayectoria en el mundo de la delincuencia es larga, comenzó cuando era menor, y acumula más de un centenar de antecedentes por pertenencia a una organización criminal, intimidación, secuestros, extorsiones y tenencia ilícita de armas, entre otros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

¿Deuda o guerra entre organizaciones criminales?

La mafia china le contrató para robar las joyas imperiales del Castillo de Fontainebleau, cerca de París. Pero este robo no lo pudo completar, fue detenido en 2010 en Francia por planificarlo.

En febrero de 2018 fue arrestado tras caer una banda dedicada al robo de terminales electrónicos y móviles en coches y camiones, en 2013 también lo fue por delitos en distintas localidades de la región y provincias fronterizas, lo capturaron en un chalet en El Berrueco (Madrid). Fue detenido por última vez el pasado mes de mayo, cuando fue sorprendido con su banda criminal forzando la entrada de un local de Fuenlabrada.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Las autoridades ahora están investigando qué deuda o qué guerra entre organizaciones ha derivado en este enfrentamiento. De momento todo apunta a un ajuste de cuentas.